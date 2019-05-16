法國巴黎著名地標 艾菲爾鐵塔130歲生日慶

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 為了紀念法國大革命起點的百周年而建造的艾菲爾鐵塔(La Tour Eiffel)，昨(15)日歡慶130歲生日，並將一連三天從晚間10時起，每天二個小時舉辦燈光秀。

法新社(AFP)報導，被法國人稱為「鐵娘子(la Dame de fer)」的艾菲爾鐵塔是1889年巴黎世博會的一件展品，於1887年起建，共花了2年2個月又5天才竣工。高324公尺的鐵塔，用掉了1萬8,038個鋼件，重達1萬零100公噸，塔身總重量7,300公噸，於1889年5月15日對外開放。它是法國的文化象徵之一，同時也是巴黎市地標之一，每年吸引700萬名遊客造訪，當中有75%是外國遊客。

上個月，法國著名地標巴黎聖母院(Notre Dame de Paris)發生嚴重大火，巴黎市政府負責文化的助理Christophe Girard表示，這場火喚醒了人們對於文化遺產的重視，因為它們隨時可能消失或是損壞。

歐洲1台(Europe1)報導，艾菲爾鐵塔的顏色曾經換過，從過去的紅色、黃色到今天大家所看到的冷棕色。法國建築師，工程師亦是歷史學家的Bertrand Lemoine表示，這座鐵塔平均每7年會重新粉刷一次，所以大約有17到18次了。

另外，居斯塔夫·艾菲爾的後代子孫接受電台訪問時表示，這座鐵塔每年遭受雷擊約10次，比起巴黎其他民宅800年才會遇到一次，可說是相當常見。但他強調，由於有避雷針的保護，在裡面的人都未曾傳出因閃電而受傷的事故。

▲艾菲爾鐵塔130歲生日燈光秀。(照片來源：美聯社)

▲艾菲爾鐵塔。照片來源：美聯社