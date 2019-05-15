歐洲商會挺台參與世衛大會 蔡總統表達感謝

世界衛生大會（WHA）將於20日在瑞士日內瓦登場，不過台灣因政治因素，連續3年未受邀；歐洲商會理事長尹容 (Giuseppe Izzo) 今天展現力挺態度，直說將繼續大力支持台灣有意義參與世界衛生組織，表態支持台灣參加WHA。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天舉辦「歐洲日」年度晚宴，總統蔡英文也率外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津、衛福部長陳時中等部會首長出席。

尹容今晚以「強化合作，締造未來的成功」為題進行演講，對台灣發展綠能表達肯定，而在醫療照護方面，他指出，台灣擁有全世界最佳的全民健保計畫，但因出生率偏低及社會高齡化，使健保制度正面臨諸多挑戰。

隨著台灣慢性病患者增加，尹容進一步指出，健保的資源壓力日益沉重，因此，希望台灣對疾病預防做進一步投資，並採取更有彈性的營運模式，使民間部門能更積極參與醫療產業。

尹容接著說，在一個疾病無國界的世界，台灣在保護人類健康的全球努力中備受矚目，因此歐洲商會將繼續大力支持台灣有意義地參與世界衛生組織。

蔡總統演講時則說，身為共享自由、民主和人權等基本價值的夥伴，非常感謝歐盟今年再次大力支持台灣參與WHO和WHA，像是歐盟、法國、德國及英國的議會友台小組主席也聯名致函世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），呼籲邀請台灣參加於日內瓦舉行的世界衛生大會。

蔡總統表示，義大利國會友台協會主席也寫信支持台灣，此外，還有捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛的國會議員都個別致函秘書長譚德塞，支持台灣參與今年的世界衛生大會；儘管最終因為中國的壓力，台灣並沒有接到邀請函，但各界為台灣人民健康權利發聲的作為，令人感到鼓舞和讚佩。

而在假新聞的議題上，蔡總統表示，很高興看到歐洲積極採取措施來制止假訊息的蔓延，相信未來可以更密切合作來對抗這種威脅。

蔡總統強調，政府有責任確保人民對未來的選擇權，讓人民知道真相，不受假訊息的影響和獨裁政府的顛覆，而台灣人民也非常清楚明白我們所選擇的未來，權利、自由和民主生活方式必須充分獲得保障。

蔡英文總統出席歐洲在台商務協會「歐洲日」年度晚宴 (圖／中央社)