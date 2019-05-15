核一除役環評過關　分四階段進行需時25年

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 核一除役計畫今年(2019年)3月初審獲專案小組建議通過，今於環評大會闖關。環保署今（15）日召開環評大會，審查核一除役計畫以及核二中期貯存計畫，兩案皆獲通過。

其中核一除役計畫，是台灣首座核電廠除役。今天通過環評後，原能會將據以核發除役許可，核一將可正式展開為期25年的除役計畫。

中央社報導，台灣首座核電廠，核一廠座落於新北市石門區十八王公廟旁，1號機運轉40年後，執照在2018年12月5日到期。2號機組的運轉執照，則在今年(2019)7月15日到期，陪伴台灣歷經能源危機、經濟起飛年代，核一廠將功成身退，成為台灣第一座除役的核電廠。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，對於台灣第一次有核電廠進入除役階段都抱持祝福，也希望一切順利。但環保團體針對台電規劃的核廢貯存設計仍有疑慮。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，台灣首次進行除役環評，務必嚴謹進行，確保輻射不在除役過程擴散，輻射廢棄物管控不會外流，並讓在地居民及環團參與及監督。

綜合《自由》與《經濟日報》報導，環保署今天通過核一廠除役環評，台電將以25年時間進行除役工作。最快二號機執照7月到期後，即可啟動除役計畫。

根據原能會官網說明，除役最終的目標，是廠址綠化與土地再利用(如下圖)：

以上圖片均擷取自原能會官網

環保署今審查核一除役環評計畫，台電規劃除役分為4部分，首先為停機過渡階段，約需8年進行除役前置工作；其次除役拆廠階段約需12年，用以拆除廠房設施及放射性廢棄物管理設施；第三是最終狀態偵測階段約3年時間，進行主要建物拆除工作；第四土地復原階段約2年，進行廠址覆土與景觀工程。

環評委員認為台電除役計畫已經妥善考量對於水文、空氣品質、天然災害風險評估、輻射安全、噪音、景觀、交通、生物環境、社會經濟衝擊，並已經跟居民溝通，因此通過環評審查。

台電表示，除役過程中所有放射性廢棄物處理、貯存、運送等均符合主管機關相關法令要求，並接受嚴格監督與管制。此外二階段環評審查期間，各委員、機關及民眾意見已妥為回應及處理，台電也將其納入核一廠除役計畫未來修訂參考。

新北市政府在會中表示，對於核二中期貯存計畫案非常重視，希望台電基於安全考量及民意反映，對北海岸鄉親承諾，把戶外乾式貯存廠改為室內。

其次，新北市府要求，用過核燃料中期貯存設施應該是「暫時性」，而非最終處置場，台電應該對外敘明使用年限，並對外宣示新北市不會是最終處置場。