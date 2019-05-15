民進黨總統初選　蔡賴同意辦電視政見發表會

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨今（15）日召開總統初選首次事務性協調會議，邀請總統蔡英文、前行政院長賴清德雙方代表，討論政見發表會與民調事宜。民進黨秘書長羅文嘉會後指出，蔡賴雙方代表都同意辦理電視政見發表會，形式將採用申論、提問、結論。

至於初選民意調查事宜，今日雙方僅交換意見，將等到17日上午召開第二次會議，再邀雙方協調。

綜合媒體報導，民進黨總統初選之爭，下午進行選務協調會議，會議由民進黨秘書長羅文嘉主持，蔡、賴陣營分別由台北市議員阮昭雄、立委林俊憲代表，討論政見發表會與民調事宜。

羅文嘉會後與林俊憲、阮昭雄共同召開記者會，宣布有關總統初選政見發表會的4項結論：

一、雙方都同意辦理電視政見發表會；

二、中央黨部建議電視政見發表會舉辦場次為2至3場，賴清德代表表示予以尊重，蔡總統代表表示將回去研議；

三、電視政見發表會的形式，將採用申論、提問、結論，也就是，會有候選人申論、會有問題提問，以及最後進行結論；

四、至於提問的形式，下次會議討論細節。

報導引述羅文嘉說，對於總統初選民意調查事宜，雙方僅就意見交換，這次會議不做結論，待下次會議也就是5月17日上午10時，再邀雙方協調。

《風傳媒》引述羅文嘉會後補充，今天會議處理民調以及政見發表會兩件事；至於時程必須在5月22日中執會才能確定，「(初選)時程本來就不在今天範圍內。」