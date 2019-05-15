《極地先鋒》極地探險家阿蒙森的私密故事　本週五即將上映

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）《神鬼奇航》導演艾斯班山伯格新作《極地先鋒》即將在本週五上映，描述史上最著名極地探險家羅爾德阿蒙森（Roald Amundsen）的傳奇一生，導演透露，本片得到阿蒙森後人提供的第一手真實資料，讓這部電影可說是屬於阿蒙德的私密故事。

導演艾斯班山伯格（Espen Sandberg）透露：「《極地先鋒》有眾多獨特要素，除了阿蒙森生命中最重要的女人，我們非常幸運能得到阿蒙森後人所提供第一手真實資料，甚至還研究他們之間的文件、私人信件與日記，讓這部電影能以前所未見的角度，述說屬於阿蒙德的私密故事！」

而史上最偉大「冒險英雄」阿蒙森的妻子則由凱薩琳華特斯頓領銜主演，但女主角的形象卻和一般「英雄電影」中的完全不同，果敢率真的個性且積極參與「極限運動」，甚至為了追求屬於自己的愛情，還勇敢「休夫」，在那個「女權」尚未抬頭的年代，如此一位敢於追求自己人生的女人，絕對是當代「奇女子」！

此外，導演艾斯班山伯格表示，電影中囊括許多震撼磅礡場景，從皇室盛大派對、因紐特人的純樸生活，再到極光下冰封荒原的浩大孤寂。用大自然的美麗純淨，對比文明城市的嘈雜費解，並透過精緻特效，重現令人震撼的墜機場面，以及主角乘坐飛船「挪威號」橫渡極區海域時，所看到的絕美極光，絕對不會讓觀眾失望。