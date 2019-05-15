金曲獎入圍名單出爐！蔡依林、林憶蓮、艾怡良歌后落誰家？

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文化部已於今（15）日公布第30屆金曲獎流行音樂類入圍名單，其中，蔡依林、艾怡良、林憶蓮都入圍最佳國語女歌手及最佳國語專輯，而入圍最佳國語男歌手的有謝震廷、李榮浩、柯智棠等，競爭十分激烈。

文化部影視及流行音樂產業局（以下簡稱影視局）今日舉辦金曲獎入圍名單公佈記者會，邀請台灣知名創作女歌手戴佩妮、獨立樂團茄子蛋、玖壹壹、台語歌后黃妃、原民歌手桑布伊、現任評審團主席陳珊妮、以及影視局局長徐宜君擔任揭獎嘉賓，現場氣氛緊張刺激。

影視局表示，今年共有1,210張專輯（或EP）、22,279件作品參賽，較上一屆多，競爭十分激烈，經過81位專業評審委員評選後，共166件作品入圍角逐27個獎項。

影視局說明，台灣索尼音樂娛樂股份有限公司入圍13項表現最亮眼，專輯作品則以蔡依林「Ugly Beauty」及林憶蓮的「0」入圍7項奪冠。另外，本屆特別貢獻獎頒發予黑名單工作室。

評審團主席陳珊妮表示，特別貢獻獎得主黑名單工作室，由阿電與阿草改名而來推出第一張專輯「抓狂歌」，從體制外反映當代音樂，幾乎可視為30年來台灣母語音樂及樂團形式的先鋒，真實呈現社會樣貌，並影響此後台灣音樂發展史。

陳珊妮透露，今年參賽作品的音樂風格十分多元，橫跨傳統流行音樂到實驗性曲風，且不受到語言的限制，不難發現音樂人與外界溝通的企圖心，加上新銳音樂家的作品也很有活力，備受矚目。

此次，眾所矚目的最佳國語女歌手入圍名單十分精彩，包含艾怡良、蔡依林、林憶蓮、孫盛希、岑寧兒；其中，蔡依林更以「玫瑰少年」入圍年度歌曲。

另外，最佳國語男歌手入圍的有，謝震廷、柯智棠、李榮浩、Leo 王、以及ØZI；其中，ØZI更入圍最佳新人獎、最佳編曲人、最佳國語專輯、最佳單曲製作人多項提名，看來得獎十分有望。

此外，歌單中當然也少不了台灣獨立樂團，角逐最佳樂團獎的包含落日飛車、旺福、南瓜妮歌迷俱樂部、閃靈、血肉果汁機、美秀集團、Tizzy Bac；而頑童MJ116、椅子樂團、Vast & Hazy等則入圍最佳演唱組合。

2019流行音樂金曲獎頒獎典禮將於6月29日晚間7時在台北小巨蛋舉行，並由臺灣電視公司直播「星光大道」，另外，2019金曲國際音樂節將於6月26日至29日舉辦，活動包括「國際論壇」、「商展交易中心」、「展示活動」、「金曲售票演唱會」及「金曲星聲代」等系列活動，將邀請國際音樂產業及相關跨域專業人士來台交流，詳情請上官網查詢。