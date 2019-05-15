府中15「午夜驚魂」單元 推出驚悚片《晚安媽咪》、《肉獄》、《雙面愛人》

府中15五月主題影展「非典情迷」，推出新單元「 午夜驚魂」，選映三部歐洲得獎異色作品《晚安媽咪》、《肉獄》、 《雙面愛人》，歡迎影迷們來到府中15挑戰自己的觀影極限。

奧地利恐怖電影《晚安媽咪》，由薇若妮卡．法蘭茲和賽佛林． 費雅拉執導，描述一對漂亮的雙胞胎男孩住在鄉間的大屋裡， 與世隔絕，無憂無慮，一心盼著媽咪回來。但等到的， 是個頭部纏滿繃帶的女人，只留一雙眼睛狠狠打量著他們。 孩子察覺事情不對，試圖找回真正的媽咪。

法國鬼才導演歐容新作《雙面愛人》，改編自懸疑短篇小說《 孿生劫》，劇情描述腹痛不止的克洛伊， 看了很多醫生卻找不到病因，陷入憂鬱的她遇見了心理醫生保羅， 兩人發展出了浪漫情慾的戀人關係，而保羅總是避談自己的家人、 背景，甚至還有另一個隱藏身份。本片除了戀人縱樂尋歡的情節， 還添加了歐容擅長的驚悚元素，劇情高潮迭起、不斷翻轉， 結局完全猜不到，絕對出乎意料之外。

法國、比利時的恐怖驚悚片《肉獄》，由茱莉亞·迪克諾執導， 描述茱絲汀生長在素食主義家庭中，嚴格遵守飲食上的戒律， 從未嚐過葷腥。進入一間獸醫學校就讀後， 森嚴的等級制度讓她倍感壓抑。開學的新生活動中， 茱絲汀在學長姐強迫下吃下生肉。 隨後她漸漸發現自己對肉食產生了異常危險的渴望， 唯有鮮肉與鮮血才能填補她的慾求。本片拍攝唯美、構圖大膽， 從血腥探討女性關係，榮獲2016坎城影展影評人費比西獎。

《晚安媽咪》5月17日、《雙面愛人》5月26日、《肉獄》 5月30日在府中15新北市紀錄片放映院登場。票券20元， 民眾可於兩廳院售票端點及便利商店購買。更多影展資訊， 請參閱府中15官方網站http://web. fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，或電洽2965-7186。