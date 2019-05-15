花蓮壽豐果豔西瓜直送新北 板橋熱鬧登場

板橋區農會與花蓮縣壽豐鄉農會5月15日至17日於板橋區農會活力超市前廣場舉辦2019「果甜夏艷．甜蜜幸福好滋味」農產品行銷推廣，並配合板橋區農會活力超市滿額禮，提供消費者滿額免費品嚐香甜西瓜汁及其他多重優惠。享受夏日鮮甜好滋味。
壽豐鄉農會黃啟祥總幹事表示，壽豐鄉「果艷西瓜」栽培於花蓮知亞甘溪畔，灌溉水源取自潔淨無污染的天然湧泉，溪畔砂礫石地質是排水最佳的土壤。加上瓜農們用心呵護的栽培管理，一株只留一顆，果形碩大飽滿、甜度可達14度以上。板橋區農會與壽豐鄉農會每年合作行銷推廣農產品，已邁入第15年，今年更配合都會區消費型態，特別嘗試種植新品種「花姑娘西瓜」，大小不到果豔西瓜的一半，更適合小家庭食用。壽豐鄉長曾淑懿與農會特別帶來剛採收的西瓜直送新北展售。
新北市謝政達副市長表示，新北市有400萬人口，是全台最大消費地。為了協助全台各地銷售農產品，新北市結合新北果菜公司、新北市農會成立農產品交流平台，協助各地銷售當季盛產農產品。不僅讓農友收益更好，也讓都會區能夠享受到產地直送新鮮高品質農產品。今年已協助銷售彰化芭樂，這次將優質的壽豐鄉「果豔西瓜」介紹給新北市的民眾，也將花蓮優質的農特產品帶到都會區銷售，為農民創造更好的收益，未來也會持續協助各地農友行銷農產品。
板橋區農會表示，即日起至5月17日(每日上午9時至下午5時)連續三日在板橋區農會活力超市果豔西瓜展售，在活力超市單筆消費滿300元，可憑發票兌換「現打西瓜汁」一杯。5月17日至5月20日舉辦超市周年慶，活動期間只要當日消費滿1,388元，即可兌換台灣特色米2公斤裝一包，5月23日至5月30日還有全館88折的優惠！歡迎踴躍前往採購，支持國產農產品，更多優惠內容可洽板橋區農會超市(02)8965-6868分機267、268。