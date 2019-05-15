花蓮壽豐果豔西瓜直送新北 板橋熱鬧登場

板橋區農會與花蓮縣壽豐鄉農會5月15日至17日於 板橋區農會活力超市前廣場舉辦2019「果甜夏艷． 甜蜜幸福好滋味」農產品行銷推廣， 並配合板橋區農會活力超市滿額禮， 提供消費者滿額免費品嚐香甜西瓜汁及其他多重優惠。 享受夏日鮮甜好滋味。

壽豐鄉農會黃啟祥總幹事表示，壽豐鄉「果艷西瓜」 栽培於花蓮知亞甘溪畔，灌溉水源取自潔淨無污染的天然湧泉， 溪畔砂礫石地質是排水最佳的土壤。 加上瓜農們用心呵護的栽培管理，一株只留一顆，果形碩大飽滿、 甜度可達14度以上。 板橋區農會與壽豐鄉農會每年合作行銷推廣農產品，已邁入第15年 ，今年更配合都會區消費型態，特別嘗試種植新品種「花姑娘西瓜」 ，大小不到果豔西瓜的一半，更適合小家庭食用。壽豐鄉長曾淑懿與 農會特別帶來剛採收的西瓜直送新北展售。

新北市謝政達副市長表示，新北市有400萬人口， 是全台最大消費地。為了協助全台各地銷售農產品， 新北市結合新北果菜公司、新北市農會成立農產品交流平台， 協助各地銷售當季盛產農產品。不僅讓農友收益更好， 也讓都會區能夠享受到產地直送新鮮高品質農產品。 今年已協助銷售彰化芭樂，這次將優質的壽豐鄉「果豔西瓜」 介紹給新北市的民眾，也將花蓮優質的農特產品帶到都會區銷售， 為農民創造更好的收益，未來也會持續協助各地農友行銷農產品。

板橋區農會表示，即日起至5月17日(每日上午9時至下午5時) 連續三日在板橋區農會活力超市果豔西瓜展售， 在活力超市單筆消費滿300元，可憑發票兌換「現打西瓜汁」 一杯。5月17日至5月20日舉辦超市周年慶， 活動期間只要當日消費滿1,388元，即可兌換台灣特色米2公斤 裝一包，5月23日至5月30日還有全館88折的優惠！ 歡迎踴躍前往採購，支持國產農產品， 更多優惠內容可洽板橋區農會超市(02)8965-6868分機 267、268。