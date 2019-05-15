新北市第六屆「舞文弄墨好品德」師生書法比賽暨頒獎典禮

新北市教育局今(15) 日在莒光國小舉辦新北市第六屆「舞文弄墨好品德」 師生書法決賽及頒獎典禮。本屆共995位國小教師及學生報名， 其中340位師生進入決賽， 決賽題目也融合品德教育12項核心價值， 並由黃靜怡副局長親自表揚得獎者。

本次比賽各組將依軟、硬筆分組現場齊揮毫，評選出特優、優選、 佳作及入選，獲獎的優秀作品將會印製於新北市自編生字簿中， 透過多元平臺展覽優秀書法作品， 讓親師生及民眾一同欣賞並看見書法之美。

溪洲國小二年級學生余燕玲從一年級就喜歡學校的晨間硬筆書法課程 ，她說：「老師用遊戲的方式教寫字，學到了很多妙招， 讓我喜歡寫字，看到自己寫出來的字漂亮，好開心。」 媽媽都忍不住說，一個小女生的字怎麼寫得比大人好呀！天生國小四 年級學生鄭雅今從小就喜歡寫字，她說：「 把字寫漂亮就覺得很有成就感」。 雅今也因接觸學校書法課後主動加入書法社團，雅今說：「 會持續練習，希望能把字寫得更漂亮，今天有機會跟大家一起寫字， 覺得好幸福。」

榮富國小四年級學生沈宜臻連續2年獲得「舞文弄墨書法比賽」 評審的青睞，進入硬筆決賽。宜臻在學校書法課程中， 經由王春蘭老師從象形甲骨文字畫塗鴉啟蒙， 兼用動畫介紹漢字演變與書法家故事，逐步領略毛筆書寫的樂趣， 並將所學融會貫通於平日的硬筆書寫，從中產生對寫字的興趣。莒光 國小四年級學生陳俞妡一年級開始學寫字的時候，常聽媽媽說：「 寫字要認真，從字可以知道一個人的樣子。」只要俞妡寫功課， 媽媽一定會坐在旁邊叮嚀她正確的寫字位置，雖偶爾感到不耐煩， 但養成習慣後，發現把字寫好沒有想像中困難， 現在每天能寫出美麗的文字，心情也開朗起來。

新北市政府教育局表示，本市書法教學資源中心設置於莒光國小， 地面書寫石雕晉堂名家書法作品及純白的中牆烙印著清朝鄧石如10 0字隸書座右銘；主牆則為晉代王羲之蘭亭序第一行書， 與天花板書寫的明代王鐸的行書風格互別苗頭， 從課程教學到整體情境營造，藉由親子互動、 生活化及多元豐富的課程內容，將書法藝術結合於生活趣味中。 107學年度亦補助學校辦理書法教學實驗班(含軟硬筆)、 樂玩書法在新北社團、 書法專業師資培訓研習及學生書法學習營隊等，並將溪洲國小、昌平 國小、榮富國小、天生國小等4校設為書法教學特色學校， 也邀請家長與孩子一起靜心寫字，讓文字之美永續傳承。