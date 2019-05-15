新住民獎助學金申請開始報名　報名24日截止動作要快！

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）內政部移民署提供給新住民及新住民子女的獎助學金開始報名了，報名時間本（5）月24日截止，今年除了優秀獎學金和清寒獎助金以外，也新增了「證照獎勵金」及「總統教育獎」，獎勵豐厚，動作要快。

為提供全國清寒及優秀之新住民及新住民子女適當關懷扶助及獎勵，並鼓勵參加技術士技能檢定取得證照、培養特殊優秀學生才能，增加社會競爭力，內政部移民署主辦此一計畫，同時也期望藉此能激勵新住民及新住民子女努力向學，協助減輕其家庭生活負擔，達到為國家人才培育奠基目的。

根據網站資訊，今年新增的兩項不受每校新住民人數比例限制的報名類別，分別是提供新住民的「證照獎勵金」，獎勵金額5,000元至3萬元，而新住民子女獲「總統教育獎」也有1萬5千元的獎勵。

申請對象為與國人結婚之外國人、無國籍人、中國地區人民、香港或澳門居民，且在臺合法居留、定居或設有戶籍之新住民(不包含無戶籍國民)，現就讀國內公私立高中職(含進修學校)、大專院校並修習學位中(不含選修課程、學分班)、碩士班及博士班(不含選修課程、學分班)之在學學生並就學滿一學期(含)以上，且未領有其他政府機關及公營事業機關(構)之獎學金或獎勵金者(低收入戶、中低收入戶及符合本案證照獎勵金申請者除外)，得申請新住民獎助學金。

報名13日已開跑，時間到24日下周五截止，只要符合資格者，可透過就讀學校或自行在報名期限內，於線上系統先行報名，再將計畫書及報名表等相關證明紙本資料，以掛號方式寄至內政部移民署移民事務組（10066台北市廣州街15號），就可完成報名手續。

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