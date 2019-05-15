塔塔加步道 -- 登玉山前哨站

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）玉山國家公園為臺灣陸域面積最大的國家公園，由於園區大部分處於高海拔地區，因此高山、溪谷以及豐富的自然資源是其最大的特色。

塔塔加地區海拔大約2600公尺，而穿越此地區的塔塔加步道是登山者登玉山必經之地。

順著林道前行，在叉路口就可以看到樹冠如傘的大鐵杉，這棵已矗立數百年的大樹，除了可以讓旅客休息乘涼外，也提供做為許多動植物的棲所。而雲霧升起，漫步於林道時，也許就能和塔塔加步道上最容易遇見的中大型哺乳動物-山羌，以及在這裡最大型的地棲型鳥類、也是台灣的特有種-黑長尾雉不期而遇喔。

來到了步道口，穿越由玉山箭竹夾道的小徑，來到了麟趾山鞍部，這裡有著極佳的視野，天氣好的時候可以在此遠眺群峰。

從這裡開始沿著平緩的步道緩緩上行，可以看到廣大的高山草原景觀外，還可以看到成林的臺灣二葉松及華山松，草原上的水池邊，可以看到水鹿活動的痕跡。

麟趾山的海拔2854公尺，在這邊向東俯視可以看見濁水溪流域及高屏溪流域的分水嶺，也就是塔塔加鞍部。遠眺可以看見玉山群峰，以及在玉山前峰南面因森林大火所留下的痕跡。

沿著步道陡下來到了位於鞍部的登山口，前方就是通往臺灣最高點--玉山主峰的山徑，不知道塔塔加周邊的美景是否有引起您登高望遠的想法呢？