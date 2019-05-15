  1. 首頁
  2. 國家公園系列

塔塔加步道 -- 登玉山前哨站

塔塔加地區海拔大約2600公尺，而穿越此地區的塔塔加步道，是大部分登山者登玉山必經之地

  153
By 廖秋煌, 台灣英文新聞
2019/05/15 16:32

（台灣英文新聞／廖秋煌 報導）玉山國家公園為臺灣陸域面積最大的國家公園，由於園區大部分處於高海拔地區，因此高山、溪谷以及豐富的自然資源是其最大的特色。

塔塔加地區海拔大約2600公尺，而穿越此地區的塔塔加步道是登山者登玉山必經之地。

順著林道前行，在叉路口就可以看到樹冠如傘的大鐵杉，這棵已矗立數百年的大樹，除了可以讓旅客休息乘涼外，也提供做為許多動植物的棲所。而雲霧升起，漫步於林道時，也許就能和塔塔加步道上最容易遇見的中大型哺乳動物-山羌，以及在這裡最大型的地棲型鳥類、也是台灣的特有種-黑長尾雉不期而遇喔。

來到了步道口，穿越由玉山箭竹夾道的小徑，來到了麟趾山鞍部，這裡有著極佳的視野，天氣好的時候可以在此遠眺群峰。

從這裡開始沿著平緩的步道緩緩上行，可以看到廣大的高山草原景觀外，還可以看到成林的臺灣二葉松及華山松，草原上的水池邊，可以看到水鹿活動的痕跡。

麟趾山的海拔2854公尺，在這邊向東俯視可以看見濁水溪流域及高屏溪流域的分水嶺，也就是塔塔加鞍部。遠眺可以看見玉山群峰，以及在玉山前峰南面因森林大火所留下的痕跡。

沿著步道陡下來到了位於鞍部的登山口，前方就是通往臺灣最高點--玉山主峰的山徑，不知道塔塔加周邊的美景是否有引起您登高望遠的想法呢？
國家公園

相關新聞

東沙島推遲開放觀光　優先維護生態與提升基礎建設
東沙島推遲開放觀光　優先維護生態與提升基礎建設
2019/05/23 11:30
法梅康圖爾國家公園申請「國際暗天保護區」 答案幾週後揭曉
法梅康圖爾國家公園申請「國際暗天保護區」 答案幾週後揭曉
2019/05/14 17:22
來趟台江國家公園之旅 乘竹筏、遊潟湖、品海鮮
來趟台江國家公園之旅 乘竹筏、遊潟湖、品海鮮
2019/05/02 17:31
墾丁海域驚豔國際　軟珊瑚多達212種
墾丁海域驚豔國際　軟珊瑚多達212種
2019/04/25 17:37
山地大猩猩站姿如人類　背後故事令人鼻酸
山地大猩猩站姿如人類　背後故事令人鼻酸
2019/04/23 16:07