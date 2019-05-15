悠遊卡載具多元化　推出首款智慧手錶Vivolife

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 悠遊卡為了讓消費者的支付行為更為方便，除了實體卡片外，載具也日趨多元化，繼智慧手環、電信悠遊卡後，也與智慧穿戴裝置品牌Garmin合作，推出首款智慧手錶Vivolife。

由於民眾對於健康、運動的重視程度日增，智慧手錶的功能也日益強大，在結合悠遊卡之後，除了可以看時間、監測生理狀態、來電提示之外，還可以用做行動支付的工具。

悠遊卡公司表示，Vivolife將悠遊卡完整地內建在智慧手錶中，相較於傳統卡片，消費者不僅可直接在錶面查詢目前餘額，更可隨時掌握近期使用紀錄。不管是日常通勤或超商消費，手錶感應即可付款，讓消費者的體驗更為完整。

Vivolife系列智慧手錶內建悠遊卡，消費者只要儲值即可馬上使用，可以用來支付交通費用及小額消費，也可藉由Garmin Pay進行感應支付，Garmin Pay目前支援超過7家銀行的信用卡。

Garmin亞太區行銷協理林孟垣表示，Garmin Pay台灣使用者每月使用人數皆以兩位數的幅度穩定成長，配戴Garmin穿戴裝置的使用者中，活躍使用Garmin Pay支付功能的人數達50%以上，主要集中於21歲至40歲用戶。

至於悠遊卡除了在電子票證的市占率獨占鰲頭外，小額支付去年也創造出近新台幣300億元的商機。目前布局小額通路支付也相當廣泛，包括1173個連鎖品牌、逾18萬個支付設備，平均每天創造700萬筆交易。

對於追求便利生活、在乎健康議題、有室內運動習慣及嘗試新事物的通勤族、智慧手環使用者、行動支付依賴者，Vivolife系列智慧手錶可以一次滿足所有需求。

Garmin vivolife悠遊智慧腕錶，建議售價6,990元。更多資訊請見官網

不管是日常通勤或超商消費，手錶感應即可付款。圖/悠遊卡公司提供