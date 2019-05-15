亞馬遜河活化石　瀕危巨骨舌魚成功扭轉命運

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）原本瀕臨滅絕的亞馬遜河裡的巨骨舌魚，因馬米拉瓦研究所的一個科學計畫案，成功扭轉了命運。

比利時雜誌「Le Vif」報導，巨骨舌魚的成魚體重最重可到200公斤，體長3公尺，卻因人類過度捕撈、森林開發等因素而面臨瀕危。牠是被認為是亞馬遜河的活化石，也是世界上最大型的淡水魚-巨骨舌魚。

馬米拉瓦研究所的復育計畫從1999年開始，20年後今日在亞馬遜雨林中心，距離巴西的首府瑪瑙斯市(Manaus)約500公里處，Mamirauá保留區與阿瑪娜持續發展保留區(Amanã Sustainable Development Reserve)已可見牠們悠遊在河裡的身影。

法文版「哈芬登郵報(Huffington Post)」報導，這個計畫案是僱用當地漁民進行大魚的普查工作。有別於其他魚類，巨骨舌魚每20分鐘要浮出河面換氣，漁民就把握時機進行點魚。

巨骨舌魚(Arapaima gigas)又稱象魚、大頭巨骨舌魚、巨巴西骨舌魚等，主要分布在南美洲的亞馬遜河域。由於這科學計畫案，巨骨舌魚的總數從1999年的2,507隻增長到2018年逾19萬隻。

當地居民向法新社轉述其漁民的說法，如今大魚的數量已超過河裡其他魚類了。為了巨骨舌魚的保育工作，在保護區內，每年僅開放7月到11月讓漁民捕撈，其他時間都是禁捕。