賴清德接受日媒專訪　籲台日合作抗衡中國

（台灣英文新聞／吳東文 東京綜合外電報導）台灣前行政院院長賴清德，近日在東京接受日本大報《產經新聞》訪問，表示中國現在正加強所謂「武力統一」的力道，使台灣的主權和民主主義，陷入危機，並提醒日本也要小心來自中國的假新聞，且呼籲台日應就對抗中國威脅，展開合作。

賴清德告訴《產經新聞》，他希望參與總統大選，是因為習近平加強對台灣的軍事和外交壓力，使我國主權民主陷入危機情況。他指出，去（2018）年九合一選舉民進黨大敗，若國民黨乘勝追擊，再取得總統大位的話，台灣就會被中國併吞。因此，賴清德向《產經新聞》說明，自己對此感到相當擔憂，才會決定參選，並重新建設民進黨。

賴清德表示，民進黨絕對不能在明年總統選舉失敗，因為此次選舉是選擇「國際社會普遍價值的民主主義」或是「中國式獨裁政治」的選舉。

面對《產經新聞》記者提問，對國民黨參選人提出應和中國簽署和平協議有何看法，賴清德回顧60幾年前西藏的情況：當年西藏和中國簽訂了和平協議，但之後中國仍採取高壓治理方式，甚至導致流血衝突，並迫使達賴喇嘛流亡國外。因此，賴清德預言，台灣若簽署相同的和平協定，必定步上西藏後塵，導致巨大災難降臨。

賴清德向《產經新聞》表示，自己的中國政策有三：第一，將軸心放在民主主義國家；第二，積極在國際社會上發聲，並和周邊國家加強合作；第三，加強保衛國安的準備。他分析，現在台灣最大的威脅，就是來自中國的滲透及假消息，並指出由於日本也受到中國滲透威脅，因此上任後將推動這方面的台日合作，共同抵禦中國，甚至與國際社會合作，促進中國民主化。在國內方面，賴清德表示將制定反滲透法和反併吞法等法律，對抗中國威脅。

在美中貿易戰方面，賴清德告訴《產經新聞》，若中國經濟衰退，對台灣勢必會造成負面影響，但這同時代表新的機會。他解釋，台灣有許多中小企業，前往中國投資設廠，生產出口美國的商品，因此貿易戰很可能促使這些台商返回台灣投資。

在訪談最後，賴清德說明，自己希望抗衡中國威脅，捍衛台灣主權和民主，在經濟上達成自立，以實現「務實台獨」，並表示自己當選後不會特別就台灣獨立發佈新的聲明。