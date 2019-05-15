日媒時評：台灣選舉被民調箝制 中國從中得利

（台灣英文新聞／吳東文 東京綜合外電報導）台灣即將在明（2019）年迎來總統選舉，勢必會對我國未來政治，經濟，以及外交走向帶來巨大的影響，因此有許多外國媒體關注。當然，鄰國日本也不例外，例如重量級報紙《朝日新聞》就發佈專文，評析這次總統選舉走向。我們來看看報導怎麼說。

《朝日新聞》專文首先介紹，現在總統初選過程中，民調方法受到相當大的關注，例如現任總統蔡英文，就建議民調對象除了傳統的市話外，也不應忽視手機。報導分析，這是因為蔡總統支持群眾多是年輕族群，因此判斷若將手機加入民調對象，會對自己比較有利。

對此，《朝日新聞》專文向日本讀者介紹，賴清德對此表示，在調查途中變更遊戲規則，違反民主主義的精神，並在未明確指出媒體名稱的情況下，引據台灣媒體分析，表示蔡總統處於劣勢，而賴清德則能對抗國民黨。

《朝日新聞》指出，原本以為自己可以理所當然代表民進黨參選的蔡總統，對此感到相當慌張，除了呼籲黨團結外，還暫延原訂4月舉行的民調至本（5）月下旬，而黨內反對聲音不多：37人中只有2人表示反對。

報導認為，民進黨推崇蔡總統的理由，是希望不要傷害現任總統，害怕賴清德更加強硬的台獨主張會讓台灣和中國的關係更加不穩定，以及擔憂民進黨分裂。

在國民黨方面，《朝日新聞》介紹，高雄市長韓國瑜雖然表示不願意參選總統，但仍強調若黨中央需要的話，並採取某些措施的話，會予以尊重。

報導說明，韓國瑜以改善台灣和中國的關係，促進經濟發展為訴求，在社群網站上得到許多支持聲浪，也有人支持他選總統，但韓國瑜似乎懼怕被批評拋棄高雄，而沒有採取積極動作。

在郭台銘方面，《朝日新聞》分析，由於鴻海公司在中國設有大量工廠，且郭台銘本人也曾與習近平見面，讓部分人士感到擔憂，因此支持率表現並不出色。

對台灣本次總統選舉，日本知名台灣政治研究權威小笠原欣幸，向《朝日新聞》表示，台灣政治和民調很明顯有「尾巴搖狗」的現象，也就是比起具體政見，政治家更容易透過高支持率，提高在媒體的曝光度，而產生各種風潮。

報導最後，《朝日新聞》認為，台灣選舉被民調牽著鼻子走，最終得利的將是中國。