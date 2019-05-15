開架式化妝品暗藏危機 當心細菌病毒染上身

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）開架式化妝品選擇多又方便試用，深受時下年輕人的喜愛，但皮膚科醫師提醒，門診中常見因購買化粧品前，試用開架式樣品而感染疾病求醫的案例，常見的有結膜炎或白色念珠菌、綠膿桿菌等皮膚病，甚至感染到不易根治的常見的第一型單純皰疹和人類乳突病毒傳播扁平疣。

皮膚科醫師趙昭明表示，化粧品是私人用品，每個人使用的習慣不同，若開封後使用、放置、密封、保存不當等，都容易使產品品質改變、顏色改變甚至受到病原汙染而滋長微生物。

每個人的膚質不同，適用的化粧品、喜歡的色澤、氣味也不一樣，選購的化粧品只適合個人使用，共用化粧品時也「分享」了藏在裡面的病原微生物，開架式重覆使用的化粧品更易滋生病原，常見危機有：

1. 細菌、黴菌感染：

口唇的菌非常多，當多人使用同一支護唇膏或口紅，就可能感染嘴唇炎、第一型單純皰疹，真菌感染如青黴菌，紅毛癬菌，白色念珠菌感染等皮膚病，還可能進一步感染呼吸道、消化道等傳染性疾病。

2. 寄生蟲、細菌感染：

若是多人試用眼影膏、睫毛膏、眼影刷，則可能會感染蝨蟲、結膜炎、眼瞼炎、砂眼等疾病。

3. 病毒、細菌感染：

常用的粉撲、粉底、粉底刷等臉皮化粧品更是許多病源的溫床，若是敏感肌膚、免疫力較低或有傷口時，就容易造成過敏接觸性皮膚炎，以及金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等細菌性毛囊炎，甚至感染常見的人類乳突病毒傳播扁平疣。

萬一感染到不易根治的病毒第一型單純皰疹（HSV-1）及人類乳突病毒（HPV）扁平疣，不但會影響外觀，也會因長期不癒造成心情低落。

為了避免染上病原，以下3點共用化粧品注意事項供民眾參考：

(1) 化粧品千萬不要借給他人使用，也不要向他人借用，以免交叉感染病原微生物。

(2) 購買開架式化粧品前，不要試用非一次性丟棄式的產品。

(3) 試用一次性化粧品前，應檢視產品到期日，打開試用品時，如顏色不均勻，或油水分離則勿試用。