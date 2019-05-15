下一個標竿企業是你嗎？第十二屆TCSA台灣企業永續獎開放報名嘍

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣企業永續學院主辦的2019第十二屆「TCSA台灣企業永續獎」預計在11月下旬與全國最大永續盛典第二屆「全球企業永續論壇」共同舉辦頒獎典禮。為延續上一屆的盛況，主辦單位歡迎台灣與外商企業報名參加，即日起至8月1日止受理報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，本獎歷屆累計參獎企業達236家，其年總營業額與台灣2017年GDP比值約為82%，為國內各業界龍頭標竿企業爭相競逐展現永續績效之平台。

他還說，這次為鼓勵更多國內中堅企業、小巨人及中小企業投入企業永續的行列，在「台灣企業永續報告書獎」首度啟動分類制。第一類為2018年營收新台幣60億元含以上，第二類為2018年營收新台幣60億元以下，透過分類企盼中小企業順應重視公司治理與永續報告書之趨勢，並表揚善盡社會責任的績優中小企業。

▲2019 TCSA台灣企業永續獎 評選四大類永續楷模。(照片由台灣永續能源研究基金會提供)

「TCSA台灣企業永續獎」的獎項區分為「企業綜合績效」、「企業最佳單項績效」、「企業永續報告」及「企業永續傑出人物獎」等四大類，主辦單位為了這個獎項的評選流程符合公平、公正、公開之嚴謹要求，去(2018)年邀請343位志工評審員與92位知名專家學者，合計435位的龐大評審團共同參與評選工作。

欲參與角逐「2019第十二屆TCSA台灣企業永續獎」或參加「第二屆全球企業永續論壇(Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)」的國內企業、醫院、學校及外商企業等，請逕至活動官網查詢或致電：02-2768-2655 鄭先生。