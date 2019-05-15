看好印度市場起飛 台商投資大增12倍

印度總理莫迪上任後誓言改造印度，祭出多項經濟及產業政策，印度龐大的人口也成為不可忽視的新興商機，根據經濟部投審會統計，台商去年對印度投資金額較前年大增逾12倍。

投審會統計，台商2018年申請對印度投資件數為21件，總投資額達3億6122.4萬美元，較2017年的8件、3055.9萬美元大幅成長，在歷年累計投資總金額7.18億美元中占比甚至過半。

經濟部投資業務處副處長陳秀全表示，印度在資通訊、軟體等相關產業較發達，有不少資通訊產業廠商在印度投資，此外，莫迪推動「印度製造」政策，鼓勵外資在印度投資，也是推動台商對印度投資的原因之一。

陳秀全指出，與其他台商主要投資的新南向國家相比，對印度投資金額並不多，但從成長幅度來看相當亮眼，顯示印度是台商近期較關注的新興市場。

印度擁有超過13億人口，位居世界第2，且平均年齡僅29歲，莫迪在2014年上任後推出多項政策，包括智慧城市、印度製造、數位印度、綠色印度、技能印度（Skill India）、創業印度等；印度在2017年成為全球第7大經濟體，若以購買力評價則為第3大，每年GDP成長率高於7%，是全球成長最快的新興經濟體之一。

根據中華民國對外貿易發展協會駐孟買辦事處提供資料，包括自第3國投資印度的台商在內，目前在印度投資設點廠商約106家，投資金額約15億美元，投資產業包括資通訊、機械、貿易、化工、運輸、工程、金屬、製鞋、農漁、金融等。

外貿協會指出，過去台商在印度投資較少的原因主要是文化及語言差距過大，但近2年有加速狀況，例如正新輪胎、中國合成橡膠在近3年內投資超過2億美元，鴻海與緯創去年也投入建廠，詢問投資機會的台商也有增加趨勢。

台商也在印度形成產業聚落，例如德里（Delhi）地區以資通訊製造、市場開發、行銷及服務業為主；孟買（Mumbai）地區以資通訊、貿易、運輸及相關服務業為主；清奈（Chennai）與阿默達巴德（Ahmedabad）則是製鞋、輪胎等製造業為主。