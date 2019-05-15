台歐盟人權諮商　歐盟關注台死刑議題

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣與歐盟已於昨（14）日在比利時布魯塞爾召開第二屆年度人權諮商會議，會中歐盟代表肯定台灣近期在人權上的進展，不過仍呼籲台灣政府暫緩執行死刑。

根據外交部新聞稿，歐盟代表在會議上讚揚台灣近期在人權上的進展，但針對執行死刑議題，歐盟表示對台灣在去（2018）年執行死刑表示遺憾。涉嫌殺害前妻及女兒的李宏基於去年8月31日伏法，也成為總統蔡英文上任後首度執行的死刑。

歐盟代表呼籲台灣政府採取及維持暫緩執行死刑的政策，並重申死刑並不具嚇阻作用，為不人道且無法逆轉的懲罰。

外交部表示，台灣代表除完整說明政府在死刑議題上的立場，也表示將持續與所有相關夥伴合作。

台歐盟雙方也首度就假訊息對言論自由的衝擊，以及社群媒體責任等議題交換意見，並同意於明（2020）年在台北舉行下屆年度人權諮商，雙方也將持續就本次諮商的各項議題保持密切合作。

外交部提及，我方亦向歐盟代表重申必須保護在歐盟境內遭關押或繫獄國人的人權，雙方並討論李明哲的現況。

外交部指出，此次會議台歐盟代表亦聚焦移工權益的討論，尤其強調必須確實保障漁業、家事及工業移工不受歧視、濫用或剝削。

此外，台灣與歐盟也就商業與人權等議題進行討論，包括台灣朝向評估推出國家商業人權行動計畫的進展。歐盟則表示願意提供相關協助。