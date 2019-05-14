百億物流中心由PChome全包？！　中華郵政總座遭撤職

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 中華郵政推動智慧物流，打造「郵政物流園區」；其中智慧物流營運中心斥資近百億，分成15個單元招租，卻全部由PChome承租，引發立委關切。由於違反交通部希望多元廠商進駐的精神，交通部已將現任總經理陳憲着撤職，將調查全案。

自由報導，中華郵政選定桃園機場捷運A7站基地，斥資98.3億元建置郵政物流園區，其中，智慧物流營運中心4.5萬坪倉儲空間切割為15個單元，去年(2018年)6月動土、預計明年(2020年)完工啟用。

【快訊】行政院要求撤換中華郵政董座 讓PChome完成定約

中華郵政現任總經理陳憲着 (翻攝官網)

根據規劃，15個單元對外招租，總租金約3.3億元。中華郵政3月辦理評選，共3家廠商合格，名次依序為網路家庭公司（PChome）、樂購商城公司（蝦皮集團）、以及神腦公司。

但因PChome規劃承租15個單元，等於僅有一家廠商進駐，引發交通部與立委關切，認為有違「共用平台」原則，交通部因而暫緩決標並啟動協商，若協商不成，可能辦理廢標。

由於交通部認定中華郵政有疏失，更傳出陳憲着退休後可能到PChome任職，將他撤職並將調查全案，行政院今天（14日)核定人事案，由現任副總江瑞堂接任總經理一職。

不過陳憲着自認一切依法行政，無法接受立委關說，確定將申請提前退休。聯合引述陳憲着說，當初此案一直有外力介入爭取，是他堅持所有程序一定要合法。

至於外傳退休後將轉往PChome任職，陳憲着澄清這是子虛烏有，完全是有心人刻意中傷。