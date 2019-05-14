突納手機民調七爭議... 游盈隆：蔡陣營只顧一己私利不顧民進黨死活

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）繼上周指民進黨貿然在初選選戰起跑後要變更民調遊戲規則「問題多」、「耍賴」之後，台灣民意基金會董事長游盈隆今（14）日，以基層民進黨員身份，向民進黨黨主席卓榮泰及蔡英文提出「七問」，駁斥手機民調的必要性。

游盈隆在14日臉書貼文上指出，手機民調，是繼4月10日中執會粗暴延後初選時程之後，蔡陣營的另一波攻勢，就是要透過「想像的利益」，期待手機民調的納入能扭轉乾坤，改變目前民調落後的現狀。游提出目前台灣尚不宜貿然採用手機民調的七大理由及問題，包括是否有做過紮實研究、能否確保個人隱私，如下：

第一， 手機民調如何排除非本國公民，以及如何解決一人多機問題，以維護初選公平性，符合「每人一票，每票等值」的民主原理？

第二， 手機民調技術上如何避免集中在特定地區，如中北部，造成樣本嚴重偏誤？

第三， 手機民調是否涉及違反現行「個人資料保護法」?美國聯邦法令規定，手機民調不得使用自動撥號系統，必須手撥，這是基於對個人隱私權的保護，蔡陣營知道嗎？

第四， 純手機族若擬納入總統初選，和現行家戶電話合併計算，適當比例應如何？有做過任何紮實的研究嗎？

第五， 總統初選民調若擬納入純手機族，是否也應同時考慮廢除現行根據黃頁的住宅電話簿為抽樣母體，改成民調實務上普遍採用的「尾兩碼隨機抽樣」方法，以求更具代表性的全國家戶電話樣本，更能貼近真實民意？

第六， 手機民調費時耗日，一旦納入初選民調，是否將不合理的延長民調執行時間，影響初選民調的順利進行？

第七， 純手機族納入總統初選民調，勢必涉及總統初選民調辦法，包括問卷的翻修，改變進行中的初選遊戲規則，牽一髮而動全身，民進黨中央相關部門能在短時間內妥善規劃完成，祛除社會疑慮嗎？

游盈隆也不客氣道，就算納入「手機民調」，但這能保證是蔡陣營的最後一次恣意妄為？後續還會不會有更多花招以確保其優勢，只有天知道。

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