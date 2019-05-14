澎湖福朋喜來登 夏遊澎湖超值專案

時序步入盛夏，學生族群的暑假假期到來，更是出遊海島的好時機！澎湖福朋喜來登酒店推出多項夏季旅遊住房優惠，三天兩夜平日每人最低只要5,900元起！針對親子旅遊推出特優親子專案，12歲以下兒童自助早、晚餐一律免費招待，6月30日前預訂，還可享八月假日不加價優惠、1000元折價、續住第三晚再折500元的預購超好康！

不論放暑假的學生揮灑青春、想度假放鬆的上班族，或是孩子即將放暑假的家族旅行，澎湖福朋喜來登邀請您到聞名世界的美麗海灘、沁遊海灣、大啖澎湖海鮮、深入百大綠色旅遊地南寮村來趟深度之旅，讓這個夏天既消暑又能享受海島美好時光。

「我的夏日時光﹒完美家族」兒童自助早、晚餐一律免費招待！

三五好友暑假遊海島，三天兩夜每人最低只要5900元起!

2019年7月1日至8月31日止，澎湖福朋喜來登為親子旅遊推出『我的夏日時光﹒完美家族』住房專案，12歲以下兒童自助早、晚餐一律免費招待！三天兩夜兩人成行平日套裝16,600元起。針對三五好友旅遊族群則推出『我的夏日時光﹒青春印記』住房專案，三天兩夜四人成行平日每人NT$5,900元起，就可享受五星級酒店的尊享服務與設施。內容包含市景豪華雙床客房住宿兩晚、自助早餐、任選夏季限定星光港灣BBQ或宜客樂海港百匯自助晚餐壹次，再贈送今年4月盛大開幕的澎湖水族館門票，藍洞餐廳英式下午茶、澎湖最潮酒吧Swave bar 100元優惠券，以及最道地的「澎湖魚市‧搶鮮趣」體驗活動，跟著30年資歷的漁科達人，逛澎湖最大的魚貨集散地「馬公第三漁港」，將最新鮮的漁獲帶回家！這個夏季就來澎湖享受美好悠閒的海島風情！

6月30日前預訂，還可享【8月假日不加價優惠】＋【1,000 元折價優惠】＋【續住第三晚再折500元】的預購超好康，以超值優惠入住五星，盡情悠遊菊島！

體驗澎湖傳統味，深入2018百大「綠色」旅遊地南寮村落

連兩年獲選全球百大綠色旅遊勝地的澎湖傳統農村南寮村，全村只有近200戶人家，村民大都從事農作，至今仍保留早期傳統農村的風貌，保留澎湖最原始的傳統聚落風情。硓咕石建築的紅瓦三合院古厝群、玄武硓咕石牆，利用海漂浮球製成社區意象，展現歲月斑駁的農村風華。南寮村近年積極進行社區設施改造轉型與傳統文化保存，為農村社區營造注入新活水，讓曾經落寞沉寂的傳統老舊社區，脫胎換骨，打造成農村旅遊新亮點。

澎湖福朋喜來登與南寮風車有機農場推出南寮村深度體驗活動，像是【南寮輕旅行】體驗澎湖婦女從事農作前的變身，化為矇面女郎抵抗太陽與東北季風，再由在地資深志工帶您走入百大「綠色」旅遊地南寮村落，一起感受東北季風在菊島留下的印記，體驗農村最原始的生活，四人即成行房客優惠價每人580元。亦或是體驗澎湖的傳統味，當一日農夫到農田間體驗傳統農耕的牛隻犁田、親手種下一顆顆花生，再用最道地的方式以海砂炒花生，【花生什麼事】四人即成行房客優惠價每人750元。

盛夏假期想到要去哪了嗎？今年暑假，不妨規畫一趟遠離城市的海島之旅，來世界最美麗海灣享受美好悠閒的海島風情。