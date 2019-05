(台灣英文新聞/李宛諭 綜合外電報導)中國集團昨(13)日和美國達成協議,在2020年前脫手售出全球最大的同性戀交友軟體「Grindr」。此軟體去年曾爆發資安危機,洩漏使用者愛滋病狀況。

中美貿易戰打得如火如荼,美國布下天羅地網防堵北京,同志社群軟體「Grindr」也遭殃。中國《昆侖集團》於2016年取得60%的Grindr股份,並預計在去年8月公開募股(IPO)。

然而,美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,簡稱CFIUS)以可能威脅國家安全為由,插手這項交易,並要求《昆侖集團》完全脫手Grindr股權。

昨天,《昆侖集團》表示,已和美國海外投資委員會達成協議,將在2020年6月30日前,完全售出Grindr,且在期限之內,不會向中國傳遞任何敏感資訊。

不過,去年Grindr曾向廣告合作夥伴,洩漏使用者的愛滋病狀況。Grindr的隱私政策指出,該公司會蒐集用戶的個資,包括個人位置與訊息等。

Grindr自稱是全球最大的同志、雙性戀、跨性別者、酷兒族群的交友軟體,截至2017年用戶多達2700萬人。