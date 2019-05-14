新北市108年暑期育樂營 6大類800梯次開始報名

新北市教育局於今(14)日辦理「 108年暑期育樂營報名開跑記者會」， 現場操作今年度辦理的特色育樂營隊， 安溪國中學生搶先體驗特色育樂營包括巧克力花束製作、 旅館實務鋪床及旅館實務浴巾摺疊活動，。相關活動訊息歡迎上「 新北市中小學寒暑期育樂營專屬網站（http://camp. ntpc.edu.tw）」查詢。

教育局黃靜怡副局長表示， 新北市教育局每年暑假舉辦多元有趣的營隊，讓學生有更多的選擇， 同時探索學生的興趣， 也辦理服務性的臺美學生志工希望交流育樂營。 今年更首次開辦21個梯次的職探親子營隊， 透過親子共學的增進情感交流，也營造「陪伴愛同行」的幸福感。

今年新北市府各局處共提供超過800個營隊梯次，高達20, 000人次參加機會。教育局也舉辦特色營隊， 例如首次開辦21梯次的國中生親子職業試探育樂營， 課程有雲端物聯網*LINE應用、 自製家用LED燈泡製作DIY體驗營、 家庭MV剪輯與製作等提供全程免費的「親子動手做」 的特色體驗課程，讓學生及家長利用假期的課餘時間， 體驗技職教育的樂趣。更有國小夏令雙語營、國中拓客任務（ World Talk Task）」英語暑期育樂營、太陽能探險隊、 奧瑞岡辯論社等各項營隊。

新北各局處也推出許多豐富有趣的活動， 衛生局小神農華陀探險營及暑期戲劇營隊宣導毒品防治議題、 青少年衝突管理及兩性關係相處問題；城鄉局小小城市夢想家； 原民局；原民局108年度新北市原住民族部落文化學習營； 農業局動保小小兵體驗營；而環保局為學童將推出一系列營隊活動， 如：遊「垃」園尋寶趣、資源循環教育推廣主題育樂營， 讓學童輕鬆收穫循環資源資訊，將環保亦識落實於生活中。