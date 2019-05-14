臺灣企銀推出「小微+新創˙活水倍增」貸款專案 普惠照顧中小微企業之資金需求

臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行， 對照顧中小企業一向不遺餘力，普惠照顧中小微企業(MSMEs) 的資金需求。在中小企業放款前八大銀行(即八大公股行庫)中，臺灣企銀以相對較小之資本、資產及淨值規模， 對中小企業融資占總放款比重仍居公股銀行首位， 且無論在中小企業融資家數或放款金額均名列前茅，更對基層中小企業戶著力最深，顯示臺灣企銀扶持中小企業的強烈使命感。

臺灣企銀為進一步滿足資本額三千萬以下小微企業與新創事業之資金 需求，已規劃「小微+新創˙活水倍增」貸款專案， 結合中小企業信用保證基金保證，以「主動開發、簡化流程、快速審核、考核獎勵」之快速通關機制，期達成「 小微新創融資家數倍增、千億活水協助中小企業」之目標， 以服務更多具潛力之中小企業，使其茁壯成長、轉型升級並邁向國際， 成為國家經濟及產業發展之重要支柱。

此外，因應中小企業「跨世代、跨領域、跨地域」(世代傳承、 創新轉型、國際化)的發展難題及融資挑戰， 臺灣企銀將與相關單位合作，辦理「中小企業創新轉型、世代傳承」系列巡迴列車講座，並由創投子公司規劃「 轉骨登峰投資專案」，以股權投資方式， 協助中小企業即時取得轉型升級、創新發展或傳承接班所需資金。期藉由全行暨子公司齊力動員，以融資、 投資與輔導三位一體的中小企業扶持發展方案， 培育更多臺灣的中堅企業，為國家社會做出更大貢獻。