走訪清真寺吃開齋飯 另類走讀帶你認識齋戒月！

穆斯林一年一度的齋戒月開始了！從5月6日開始將一直持續至6月4日，為期一個月。到底什麼是穆斯林的齋戒月？齋戒月時又該注意哪些禮儀?並尊重對方？為了讓大家更了解伊斯蘭文化，新北市立圖書館中和分館特別於5月19日(日)首度舉辦前所未有的「齋戒月走讀」活動，將帶大家走訪清真寺，並與500位穆斯林朋友一同享用開齋飯，認識穆斯林齋戒月的習俗。即日起，憑新北市立圖書館借書證，即可免費報名參加，名額有限，歡迎大家一起來體驗你可能不知道的伊斯蘭文化。
新北市立圖書館表示，伊斯蘭教是世界三大宗教之一，但大家知道每年穆斯林都會有長達30天的齋戒嗎？在這段期間，穆斯林從日出到日落齋戒禁食，連喝水也不行，同時禁止所有娛樂活動，只有老人、小孩、病人、孕婦等特殊狀況者除外。齋戒月對穆斯林來說是一年當中非常重要且神聖的月份，每年齋戒月開始的時間都不同，齋戒月期間，穆斯林朋友可能一天長達15小時不能吃喝，堅定奉行該有的戒規，因此對穆斯林來說，日落後的第一餐｢開齋｣是一件隆重而神聖的事情，一般會和親朋好友一起開齋，一起享用美食，如能和穆斯林朋友一起開齋，也是體現對其文化的認可和尊重。
中和分館江燕鳳主任表示，新北市是個充滿多元文化的城市，為尊重不同的信仰文化，中和分館相較其他縣市公共圖書館，罕見地設有祈禱室，提供整潔舒適的祈禱空間及淨身設備，打造穆斯林友善閱讀環境。為了讓更多人能較深入且正確的認識其文化，此次特別透過「齋戒月走讀」活動，帶大家從電影導讀、親自走訪臺北清真寺，並與穆斯林朋友一起享用開齋飯，認識這個具有特別意義的齋戒月，了解穆斯林生活的日常。歡迎對伊斯蘭文化有興趣的民眾不要錯過這個難得的機會。相關活動資訊請至請至新北市立圖書館查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw)，洽詢電話：(02)29492767。