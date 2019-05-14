走訪清真寺吃開齋飯 另類走讀帶你認識齋戒月！

穆斯林一年一度的齋戒月開始了！從5月6日開始將一 直持續至6月4日，為期一個月。到底什麼是穆斯林的齋戒月？ 齋戒月時又該注意哪些禮儀?並尊重對方？ 為了讓大家更了解伊斯蘭文化，新北市立圖書館中和分館特別於5月 19日(日)首度舉辦前所未有的「齋戒月走讀」活動， 將帶大家走訪清真寺，並與500位穆斯林朋友一同享用開齋飯， 認識穆斯林齋戒月的習俗。即日起，憑新北市立圖書館借書證， 即可免費報名參加，名額有限， 歡迎大家一起來體驗你可能不知道的伊斯蘭文化。

新北市立圖書館表示，伊斯蘭教是世界三大宗教之一， 但大家知道每年穆斯林都會有長達30天的齋戒嗎？在這段期間， 穆斯林從日出到日落齋戒禁食，連喝水也不行， 同時禁止所有娛樂活動，只有老人、小孩、病人、 孕婦等特殊狀況者除外。 齋戒月對穆斯林來說是一年當中非常重要且神聖的月份， 每年齋戒月開始的時間都不同，齋戒月期間， 穆斯林朋友可能一天長達15小時不能吃喝，堅定奉行該有的戒規， 因此對穆斯林來說，日落後的第一餐｢開齋｣ 是一件隆重而神聖的事情，一般會和親朋好友一起開齋， 一起享用美食，如能和穆斯林朋友一起開齋， 也是體現對其文化的認可和尊重。

中和分館江燕鳳主任表示，新北市是個充滿多元文化的城市， 為尊重不同的信仰文化，中和分館相較其他縣市公共圖書館， 罕見地設有祈禱室，提供整潔舒適的祈禱空間及淨身設備， 打造穆斯林友善閱讀環境。 為了讓更多人能較深入且正確的認識其文化，此次特別透過「 齋戒月走讀」活動，帶大家從電影導讀、親自走訪臺北清真寺， 並與穆斯林朋友一起享用開齋飯，認識這個具有特別意義的齋戒月， 了解穆斯林生活的日常。 歡迎對伊斯蘭文化有興趣的民眾不要錯過這個難得的機會。 相關活動資訊請至請至新北市立圖書館查詢（http:// www.library.ntpc.gov.tw)，洽詢電話： (02)29492767。