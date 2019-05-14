法梅康圖爾國家公園申請「國際暗天保護區」 答案幾週後揭曉

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）位於法國東南部阿爾卑斯山山區的梅康圖爾國家公園自本週一(13日)開始正式成為「國際暗天保護區」的候選者，是否取得認證，答案一個月後揭曉。

法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」報導，梅康圖爾國家公園(Parc National de Mercantour)每年有40萬名遊客造訪，濱海阿爾卑斯省部門兼公園主席Charles-Ange Ginesy表示，申請資料將會送到美國國際暗天協會(International Dark Sky Association, IDA)。答案一個月後揭曉。

為了減少光害，他們採取了各項措施，從避免將燈指向天空、關燈好幾個小時以及把燈泡換成LED燈。其他方式還有，將公共照明的高度降到步行區地面的3~4公尺，並把某些地方太熱或太白的燈光換掉等，這一項改變不僅減少了30%的電費，同時嘉惠了當地的生物多樣性。

Charles-Ange Ginesy表示，他們有一座12世紀建造的教堂名為Notre-Dame de Buyei，以前那裡有許多蝙蝠築巢。在兩年間，該族群數已多出一倍。

法國比戈爾南峰(Pic du Midi de Bigorre)與塞文山脈國家公園(Parc national des Cévennes)二座國家公園皆獲得「國際暗天保護區」認證，如今梅康圖爾國家公園是第三座向國際暗天協會提出申請的國家公園。