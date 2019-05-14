中國不滿美方「台灣保證法」　美眾院外委會回嗆：搞清楚點！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國眾議院通過「台灣保證法」力表挺台立場，此舉引起中國外交部反對並譴責美方，然而，美方也不甘示弱的回擊要中國搞清楚！

自由報導，美國眾議院上週一致同意通過「台灣保證法」；「台灣保證法」要求美國對台軍售常態化、重啟台美貿易協定會談、支持台灣國際參與及檢視對台交往準則等，再次顯示國會挺台態度明確。

「台灣保證法」當天馬上引起中國外交部反對，中國外交部發言人耿爽更在記者會上直嗆，美方行為是「嚴重違反了一中原則、中美三公報以及大肆干預中國內政」，並表示已經提出嚴正交涉。

美國國會眾議院外交委員會已於美東時間13日，在推特上轉發中國官媒「環球時報」關於中國外交部反對的相關文章，並做出嗆辣評論。

眾院外委會說，中國外交部指眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）和首席議員麥考爾（Michael McCaul）提出的「台灣保證法」違反一中，「搞清楚點吧，美國的一中政策不等於中華人民共和國的一中原則」。

外委會強調，美國國會40年來始終如一，「台灣及其2300萬居民是我們的民主夥伴，我們對此作出了嚴肅的承諾。改變現狀的是北京對台灣與日俱增的壓力和破壞台灣民主的企圖」。