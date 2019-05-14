林祖嘉：新南向政策失敗？　駐泰代表處即時滅火澄清

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉提出「新南向政策從貿易角度來看完全失敗」，駐泰大使童振源火速澄清表示，新南向政策從多方面來看具有成效。

國家政策研究基金會近日舉辦「檢討蔡政府執政3周年──經濟篇」記者會，國家政策研究基金會經濟組召集人林祖嘉表示不滿。

中時報導，針對蔡英文曾自稱目前台灣經濟是20年來最好的說法，林祖嘉認為：「這有很大問題」。另外，林祖嘉說明，蔡政府執政的各項經貿表現，其實都不如過去，尤其新南向政策，從貿易角度來看完全失敗。

針對以上說法，駐泰代表處大使童振源於臉書上發文澄清，林祖嘉教授是他在政大的同事，也是敬重的前輩。剛剛看到旺報標題：新南向政策完全失敗！這讓他嚇一跳！他以為林教授如此批評新南向政策，但看了內容，才發現又是標題殺人，林教授是說：從貿易角度來看完全失敗。

童振源說明，新南向政策推動面向非常多元，包括經貿、投資、科技、教育、農業、醫衛、觀光等等面向，希望建立台灣與新南向國家的發展夥伴互惠雙贏關係。

童振源指出，從戰略上來說，分散台灣對中國的經濟依賴是必要的，與新南向國家建立更緊密的雙向互動合作關係是長期目標。

童振源認為，或許短期內未必達到所有新南向政策目標，這是台灣政府必須持續長久努力的戰略方向，但是旺報的標題不應該刻意誤導大眾，以個別指標否定所有外交同仁的辛苦打拼與全部的新南向政策成果。經過將近三年推動新南向政策，台泰關係持續加溫。

童振源列出9項去（2018）年至今台泰雙向投資、教育、觀光、文化、科技、官員交流等領域的成效。

童振源舉例強調，去年台灣投資泰國為57件、2.3億美元，分別增長42.5%及56.6%，累計金額達到146億美元；泰國學生到台灣留學人數為3,236人、增長52.3%；泰國民眾赴台觀光人數今（2019）年1月份增長16.4%，2月份增長57.7%。