唱出好「新」情！新住民學唱多國動人歌曲　打造健康社交生活

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宜蘭新住民唱起來！宜萱婦幼關懷協會舉辦「好新情歌唱班」關懷新住民，提供社交平台，並教唱臺語、日語、國語等流行歌曲，也能重溫東南亞地區民童謠和歌謠，報名十分踴躍。

宜萱婦幼關懷協會為推廣新住民姊妹正當休閒活動，新住民姊妹在臺生活適應與情感交流，並且也能紓解平日的生活壓力，已於今（14）日下午於羅東開元市場2樓的宜萱新住民社區關懷據點，開辦「好新情歌唱班」試辦課程。

現場提供優質卡拉OK音響，自中國廣東的林紫青擔任老師，教新住民姊妹唱台語、粵語、日語、國語等流行歌曲，及東南亞地區民童謠和歌謠，新住民姊妹報名相當踴躍。

內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站特，利用行動服務列車前往該據點為現場姊妹們加油打氣。

宜萱婦幼關懷協會表示，林紫青先天有好歌喉，又喜歡唱歌，在家人支持下，參加三立電視台「超級紅人榜」選秀節目，歌唱比賽連過9關，自閉症女兒放下明星夢想，全職陪伴女兒。

宜萱婦幼關懷協會透露，林紫青更經常把和女兒林倖戎練唱的影片，上傳到網路分享，還平日常撥空到學校、社區、社團、移民署，參與公益活動，唱歌給身心障礙的特教生、社區老人、弱勢家庭、受刑人聽，歌聲優美，感動全場。

越南新住民洪麗芬表示，她在家不愛說臺語，但能夠親耳聆聽到紫青老師如黃鶯出谷般的歌喉時感到無比幸福！

中國新住民徐娟美表示，聽到紫青的清脆嘹亮歌聲，就感到好心情，讓她想要好好地學習唱臺語歌！

「好心情歌唱班」成立後，將積極投入課程規劃與執行。理事長藍靜宜則表示，將新住民的文化與精神藉由歌唱班融入臺灣本土文化，讓姊妹們在快樂學習歌唱的同時，能夠潛移默化的感受到臺語歌曲的陶冶，每天都是好心情。