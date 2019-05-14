因應汛期 國軍近4萬兵力待命

（台灣英文新聞／李宛諭 綜合報導）針對即將來臨的汛期（河流水盛期），國防部今天表示，若颱風可能登陸，國軍將投入約4萬兵力、配置兩棲登陸車，並提供作戰區收容所，降低民眾生命財產損失。

國防部今天公布救災整備工作內容，表示若颱風可能登陸，國軍將在颱風登陸前24小時，完成1844人救災兵力預置。而海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，也規劃在颱風侵襲前36小時預置宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營等地，各作戰區可立即投入約3萬9000人兵力。

此外，國防部作計室聯合作戰處處長葉國輝表示，陸軍特指部及海軍陸戰隊編成22個蒐報小組、共計135人，攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線電話機等裝備，可針對山地高危險地區，協助撤離居民、蒐報災情、緊急救援及引導救災部隊。

至於裝備整備，葉國輝表示，國軍平時完成輪車2000餘輛、甲車300餘輛、航空器11架、膠舟107艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等輕、重型工程與人命搜救機具合計約1500部救災裝備整備，遇重大災害時，可立即投入救災工作。

另外，各作戰營區因應一般及複合式災害，採有床位的低密度收容，可收容9243人；無床位的高密度收容，則可容納1萬7644人，規劃收容營區計80處2萬6887餘人，可依地方縣市政府申請，提供鄉民收容安置。