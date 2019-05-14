權利金爭端 日商全家告頂新 欲收回中國2500間經營權

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）據媒體報導，因權利金爭端，日商全家（FamilyMart，母公司）打算終止與頂新在中國的合作，且已起訴頂新。

媒體引述《彭博》今（14）日報導，日本四大連鎖便利商店龍頭之一的全家（FamilyMart）與頂新集團發生權利金爭端，可能拆夥。

日商全家與頂新在中國市場透過合資公司「全家中國」（Chinese FamilyMart）合作，是中國銷售額第2高、店數第3大的便利商店，依據合夥條款，頂新在中國經營逾2,500家全家便利商店，雙方共享利潤，且頂新需支付權利金。

日商全家與頂新的合夥條款顯示，頂新在中國有效經營超過2500間全家，是在中國銷售額第2高、店數第3大的便利商店，頂新向母公司分享該地利潤並支付權利金。

報導提到，據消息人士和彭博資訊掌握的法院文件顯示因全家主張，頂新並未公平分享在中國地區的收益，全家已對頂新集團提告，尋求終止與「全家中國」的合夥關係。

消息人士表示，全家已向「全家中國」註冊地開曼群島的法院遞交訴狀，要求頂新放棄其中國全家約60%的持股。另一方面，頂新主張全家收取的權利金過高，是7-11平均收費的3倍。

隨著中國的快速都市化發展，對24小時營業的食品、零食和飲料商店之需求大幅成長。據歐睿國際（Euromonitor International）預估，中國的便利商店市場未來5年內將增長60%以上，達到270億美元，便利超商競爭也日趨激烈。