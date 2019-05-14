醫學、農業、藝文佼佼者成台灣新住民　內政部：有年輕趨勢

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）內政部近日通過10位高級專業人才歸化台灣，歸化的人才有年輕化趨勢且為各自領域中的佼佼者。

內政部近日上午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過曾擔任數學奧林匹亞競賽選手培育及諮詢委員工作的奧地利籍符先生等10位高級專業人才，歸化我國國籍，至今累計已有86名外國高級專業人才，在免喪失原有國籍下，歸化我國。

內政部表示，這次審查通過高級專業人才，有年輕化的趨勢，多為30至50歲的青壯年人才，其中越南籍杜女士年僅33歲，專長為人工智慧、物聯網、大數據等商業系統整合，曾帶領團隊完成臺北國際航空站監控系統改善工程、臺北市政府資訊局機房改善工程等多項服務專案，促進國內產業發展。

內政部統計，本次通過審查的10名高級專業人才，包括教育領域6名、經濟領域1名、醫學領域1名、農業機械領域1名及文化藝術領域1名。

其中，奧地利籍符先生專業研究及教學成就傑出，對我國數學教育深具貢獻；法國籍盧女士長期擔任語言教學工作，不僅教學表現傑出，更長期協助外事通譯及臺法國際交流合作，對於促進臺法交流深具貢獻。

另外，法國籍柯先生，是我國毛豆產業鏈中不可或缺的重要推手，長年為我國毛豆產業提供農業機械專業技術，使臺灣毛豆在日本市場的佔有率達到44%，每年為臺灣賺進新臺幣16億7千多萬元外匯。

此外，南非籍安先生為電影、廣告、MV等影視領域資深調光師，以其專業視角，提供多元的色彩視野，參與之調光作品獲得坎城國際創意節銀獅獎、休士頓獨立影展白金獎等，並為國際調光領域相當重要的「國際調光師協會」正式會員。其致力於傳承經驗，培育我國調光人才，有助提升我國影視製作水準。