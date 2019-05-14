對抗超級病毒MERS現曙光　台美研發奈米疫苗效期達300天

（台灣英文新聞/宇妍 台北報導）有「新SARS」之稱的「中東呼吸道症候群」（MERS）目前尚無有效疫苗或藥物可用。不過現在有好消息傳出，中研院今天（14日)表示，台美跨領域團隊合作研發「冠狀病毒奈米疫苗」，實驗顯示有助對抗此病，論文已刊登在國際期刊，該技術也已申請多國專利。

中央研究院今舉行「奈米級的模仿！冠狀病毒疫苗可望破解MERS」記者會，發表以上研究進程與成果。

中研院說明，中東呼吸道症候群（Middle East Respiratory Syndrome, MERS）由冠狀病毒引起，是高危險性的人畜共通傳染病，其致死率將近4成，已在歐、美、亞、非洲發生數千個感染病例。

由於目前沒有任何疫苗或藥物可用，各國發現病例時，都會引起恐慌，而且其病毒（MERS -CoV）變異快速，極須用創新疫苗才能對付，世界衛生組織（WHO）並將之列為首要對抗的新興感染症之一。

中研院指出，這次冠狀病毒奈米疫苗研發，由中研院生物醫學科學研究所助研究員胡哲銘、國立台灣大學獸醫學系副教授陳慧文，以及美國德州大學微生物暨免疫所教授Chien-Te Kent Tseng組成國際跨領域團隊，運用尖端奈米科技，模仿冠狀病毒外型研發而成。

薄殼中空奈米粒子的發明者胡哲銘說明，疫苗的功能，就是讓體內的免疫系統「以為」身體已被病毒侵略，提前產生免疫反應，進而抵禦真正的病毒，因此疫苗會特地模仿病毒的特性。

冠狀病毒疫苗可望破解MERS/國立臺灣大學臉書

胡哲銘並說，這次研發的奈米疫苗就是比照病毒，將抗原做成奈米大小，模仿冠狀病毒表面的「皇冠樣突起」，在薄殼奈米粒子的表面覆上「蛋白質冠」(如上圖) ，進而讓搭載在粒子內部的奈米級強效佐劑，得以一起傳遞予免疫細胞，刺激免疫系統產生抗體，大幅提升免疫力。

專長為研究冠狀病毒的陳慧文表示，此奈米疫苗注入小鼠的結果顯示，能有效被動物體內的免疫系統辨識，誘發仿真免疫反應，使血液中有效抗體維持長達300天以上，同時強化體內的T細胞，可有效毒殺病毒，達到百分之百的動物存活率。

中研院補充，相關研究成果近日刊登在「先進功能材料（Advanced Functional Materials）」期刊，此技術並已申請多國專利。研究團隊強調，冠狀病毒奈米疫苗正持續與國際團隊合作，接下來將在靈長類動物證明疫苗的效性後，進入臨床研究。

台灣團隊正積極將此奈米疫苗沿用在流感疫苗、茲卡病毒疫苗，以及癌症疫苗研發。

這項研究由中央 研究院生醫所研究員胡哲銘（右二）、臺灣大學獸醫系副教 授陳慧文（右一），與美國德州州立大學高等生物安全實驗室 組成的跨國團隊共同完成。圖/國立臺灣大學臉書