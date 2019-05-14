WhatsApp資安漏洞！ 通話功能遭置入監控程式

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）Facebook旗下通訊軟體WhatsApp驚傳資安漏洞，使用者手機恐遭遠距安裝監控軟體，該公司已緊急修正，昨（13）日呼籲全球15億用戶儘快更新。

BBC引述金融時報報導，此資安事件幕後元兇可能是以色列安全公司NSO 集團，駭客可透過WhatsApp的通話功能，將惡意程式傳送至受害者手機，即便使用者未將電話接起，手機仍會遭到病毒入侵。更可惡的是，來電紀錄甚至會自動消失。

WhatsApp向BBC表示，該公司資安小組於本月稍早發現此漏洞，隨即將相關資訊知會人權團體、網路安全公司與美國司法部。從這起事件的蛛絲馬跡，推測可能是專為政府提供惡意間諜程式的私人企業所為，藉以控制目標的手機系統。

據報導，以色列NSO集團素有「網路軍火商」之稱，其研發的Pegasus軟體，不僅能取得目標的行蹤紀錄，還能透過用戶裝置上的麥克風與照相等功能蒐集私人資料。

國際特赦組織（Amnesty International）也曾是NSO產品的受害者，該組織表示，人權團體向來擔憂的情況恐怕要成真了。從此以後，智慧裝置使用者就算不採取任何動作，都可能遭駭客成功下手。目前愈來愈多證據顯示，有政權會透過這類工具監控維權份子與記者的手機。