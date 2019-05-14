科技藝術打造未來城市　2019放視大賞高雄登場

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）2019放視大賞結合時下科技、以及藝術設計試圖打造未來城市面貌，聯手18家廠商及60系所跨界於15日至17日高雄展覽館展出，並規劃多場混談以及講座交流。

2019放視大賞由台灣產學策進會主辦，邀請白輻射影像的創辦人洪鈺堂擔任創意總監，定調為「Get Wild Fest」，洪鈺堂表示，希望試著放視大賞從一個活動轉變成Festival的規模，讓學生的視野是寬廣的，做設計時不要被受限。

今年結合展覽、競賽、論壇等多元精彩活動，邀請國外優秀設計創作者來台交流，提供平台互相精進的同時，也不忘挖掘設計新秀潛力。

主辦單位規劃8場國際論壇，以「 Ideation」、「Inspiration 」、「Imagination」三大主題，匯聚國際大師的創意超能量，邀請日本平面設計師三木健、美國皮克斯工作室動畫師Terry Song、第29屆金曲獎最佳專輯裝幀設計獎得主廖小子等，帶領觀眾前往未知的設計領域大冒險。

此外，首屆的WILDmeet系列講座，集結各界設計人才和新銳學子，從平面設計、遊戲、動畫特效等各個領域，透過10場交流座談和設計大師近距離互動，為科技與設計帶來更多跨世代的靈感啟發。

針對今年活潑鮮艷的主視覺，創意總監兼設計者洪鈺堂說明，可以發現許多由英文字母 D 延伸而成的元素，D 是以 wild 和 design 發想成形，這組結構可以轉換成不同樣貌，未來也可以改變表現材質，無限延伸使用。

洪鈺堂透露，主視覺使用大膽的線條和色塊構成眼睛結構，讓人不自覺的好奇「這個眼睛是在看什麼？」眼睛象徵的就是一種更高的視野，看見宗教、科學、藝術等跨領域的想像力，希望激發學生更多的創意設計思考，並鼓勵學生勇敢地去「探索未知的視野」。



國際論壇資訊（圖/主辦單位）