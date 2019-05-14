九份二山震殤20年 成野生動植物復育基地

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）南投縣國姓鄉九份二山在921大地震時受創嚴重，特生中心調查發現，殘缺重創的地貌與生態資源，在自然演替及人為輔助下，已逐展蓬勃生機，成了許多低海拔地區野生動物的樂園與植物種原保存的重要基地。

特生中心歷時3年的生物調查，已在九份二山紀錄到1,549種野生動物，其中包含兩棲爬蟲類62種、哺乳動物37種、昆蟲294種、魚蝦蟹類34種、鳥類98種、其他無脊椎類235種及植物789種。

另由航空照片的判釋可以得知，921地震造成的植被裸露狀態，自2003年起北半面的大崩塌地區，已開始逐漸被綠色植被覆蓋，加上水保局陸續於區內進行邊坡復育，許多裸露地迅速被草地及陽性樹種取代，治理成效顯著，目前景觀尺度上的演替已經進入穩定階段。

回首1999年9月21日台灣發生大地震，位於南投縣國姓鄉境內的九份二山，約有3,500萬立方公尺的土石崩塌及地表隆起，崩塌面積廣達195公頃，使得原本的山林瞬間山崩地裂，生態環境嚴重受創。

多年來行政院農業委員會水土保持局積極在區內執行植生綠化、坡地整治工程外，特生中心從2016年起配合辦理生物多樣性調查及長期監測研究等工作，期盼為九份二山的生態復育過程留下紀錄。

適值春天來臨之際，萬物復甦充滿生機，九份二山除震爆點、傾斜屋外，建議民眾可到原生植物園觀賞多采多姿的花卉外，還可到隱身在群山林隙間的堰塞湖賞蛙、賞螢、賞星等。建議民眾擇個好時機，約好伙伴，備妥裝備，來趟生態之旅！

九份二山在自然演替及人為復育下，已重現茵茵綠地（左：2001 年，右為2014年）。（照片來源：特生中心 / 呂明倫製）