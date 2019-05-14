兩個「威廉」相見歡　賴清德：沈玉琳是被演藝耽擱的政治人物

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前行政院長賴清德今(14)日與藝人沈玉琳兩個「威廉」相見歡。沈玉琳說，賴清德近來飽受酸民攻擊，今天來安慰賴清德受傷的心；賴清德則說，沈玉琳可能是被演藝耽擱的政治人物。

挑戰總統蔡英文連任之路的賴清德，今赴台北大同區慈聖宮與藝人沈玉琳錄製美食節目。中央社引述賴清德受訪指出，沈玉琳跟他說，有一天早上起來，看到很多粉絲在網頁留言，說兩人英文名字都是威廉，希望兩個威廉有機會相見歡，所以兩人今天一起約定來這裡參拜，同時上節目。

賴清德說，他跟沈玉琳聊天，發現沈玉琳很有趣、幽默、反應很快，聊起政治也非常清楚，「他可能是被演藝耽擱的政治人物，他如果在政治上發展，應該也會很有表現。」

媒體詢問，賴清德近來脫下偶像包袱，很放得開。賴清德說他其實一直都是這樣。大家看到他穿西裝，以為他有「偶包」(身為偶像的包袱)，其實他是鄉下小孩、在鄉下長大，沒有這方面的問題。之前因為擔任立委、市長、院長，出席正式場合穿西裝比較有禮貌，也比合乎場合與環境需要，否則他私底下也穿襯衫T恤，跟大家都一樣。

對於賴清德稱沈玉琳是被演藝圈耽擱的政治人物，沈玉琳則說，能夠當部會首長、民意代表都很有才華，若在民間企業上班，年收入要破新台幣千萬元都很容易，(政治人物) 領這麼少的錢、付出這麼多真的令人相當佩服。演藝圈主持節目、出外景，相對輕鬆許多。

賴清德連忙接話說，「而且賺得更高」，他說也因為這樣如果從政，大家可以看得出政治人物的理想性，一定可以當選。

沈玉琳忙說，社會是分工的，「我們帶歡樂給大家，這就是最高尚的藝術，這也是一件有福報的工作，什麼都可以當，就是不要當酸民。」沈玉琳說，因為賴清德最近飽受酸民攻擊，今天也是來要安慰賴清德受傷的心。

至於高雄市長韓國瑜昨(13)日表示若當選總統要在高雄上班，引發熱議。賴清德今天回應說，這是個假議題，不會發生，「因為明年的總統大選，韓國瑜不可能贏得了我」。

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