台灣八部合音獻聲英國　日英文化祭共交流

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）文化部駐英代表處邀請勇奪世界合唱比賽冠軍的高雄寶來國中合唱團，前往英國參加「日英文化祭」，此由布農族組成的合唱團將演出多首優美的臺灣民謠，讓世界再次聽見臺灣八部合音之美。

為支持臺灣原民藝術之國際交流活動，今（2019）年文化部駐英國代表處文化組特別邀請勇奪「2018世界合唱比賽」(2018 World Choir Games)「有伴奏民謠組Open Competition」項目金牌的高雄市立寶來國中合唱團，結合高雄市桃源區建山國民小學、高雄市立六龜高級中學在內的布農族青少年，於5月24日至29日期間赴英國進行巡演。

文化部次長李連權對此行表達三項期許，一為期許原民青少年展現臺灣文化多元之美；二為本次合唱團成員都來自布農族，布農族最大的特色就是八部合音，期許此行呈現八部合音的藝術之美與展現傳統之美；三為期許他們這次代表臺灣與英國、日本合唱團交流，展現臺灣的活力、青春及創意，讓世界看到臺灣。

李連權特別感謝合唱團指揮陳俊志醫師為莫拉克八八風災偏鄉原民的付出，以音樂來教育與撫慰人心，同時也感謝帶隊北上的寶來國中羅慶璋校長，以及親臨現場為原民兒少合唱團加油打氣的中華民國證券商業同業公會、中華電信股份有限公司、兆豐銀行文教基金會、第一銀行、彰化銀行的響應與贊助，讓這次巡演得以成行。



現場精彩演出（圖/文化部）

此次為駐英國代表處文化組與高雄市尼布恩人文教育關懷協會合作，將參加「日英文化祭」，與英國科爾切斯特軍眷婦女合唱團(The Colchester Military Wives Choir)及日本沖繩長青合唱團(The Amici Choir, Okinawa)聯合演出。

另外，合唱團也將於倫敦聖詹姆士教堂(St. James Church)、伯明罕藍衣小學(The Blue Coat School, Birmingham)進行演唱。

此外，將穿著族服演唱原住民歌曲和知名的英語歌曲之外，也將表演多首臺灣民謠，凸顯臺灣文化豐富優美的多元性，促進臺英的音樂文化交流。