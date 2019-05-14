鳥類普查努力獲國際肯定　台灣新年數鳥嘉年華成績斐然　

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為嚴密監測因中國沿海泥灘地快速流失而逐漸減少的度冬水鳥，「台灣新年數鳥嘉年華」再度吸引逾1,300愛鳥人士參與，並在179個樣區圓發現323種鳥類、計31萬1,512隻次的鳥類，當中有3萬7,988隻次的鳥類出現在嘉義布袋，經由特有生物研究保育中心與中華鳥會積極參與國際會議通報鳥類普查結果，我國監測成果備受國際肯定。

特有生物研究保育中心表示，第六屆「台灣新年數鳥嘉年華(New Year Bird Count Taiwan, NYBC Taiwan)」於2018年12月15日至2019年1月6日舉辦，吸引台澎金馬到東沙群島等地的愛鳥人士，共1,338名參與響應。

千餘鳥友在179個樣區圓，亦就是涵蓋國土面積14%的地區，觀察台灣豐富的野鳥生態，共記錄323種31萬1,512隻次的鳥類。2019年度的代表鳥種「反嘴鴴」在全國的總數為4,380隻，突破歷史新高，比2018年的3,570隻增加約800隻。

在鳥類種數方面，「慈湖」和「南澳」的鳥種數最高，達到105種鳥類，並列第一。接著則是「龍鑾潭」104種、「鳳林」101種和「田寮洋」96種。鳥類數量方面，今年共有6個樣區圓的鳥類數量突破萬隻，是歷年新高。「布袋」一直都是水鳥聚集的天堂，共記錄3萬7,988隻次的鳥類，連續6年成為鳥類數量最高的樣區圓，接著則是「慈湖」1萬6,234隻、「濁水溪口」1萬5,699隻、「鰲鼓」1萬4,100隻、「茄萣」1萬零716隻，以及「香山」1萬零46隻。

▲反嘴鴴。（照片來源：特生中心/郭東輝 攝)

特生中心與中華鳥會積極參與及關注水鳥保育的國際會議，並報告我方監測成果。2018年11月特生中心獲邀出席國際濕地聯盟(Wetlands International)亞洲水鳥普查(Asian Waterbird Census)，赴泰國曼谷出席亞洲水鳥普查的工作會議，並發表台灣新年數鳥嘉年華的歷年成果。

同年12月更前往海南島昌江黎族自治縣參加「東亞澳遷徙線(East Asian-Australasian Flyway, EAAF)的遷徙水鳥保育會議。在亞太地區，東亞澳遷徙線上的遷徙水鳥大約有285種，其中有33種屬於IUCN紅皮書的全球受脅物種，是受脅程度甚高的鳥類遷徙線。

特生中心補充，台灣新年數鳥嘉年華為全民完成的公民科學活動，資料經過匯整後，除了透過環保署的「環境資源資料開放平台」外，也開放於eBird Taiwan賞鳥資料庫，成為全球皆可共享的鳥類資訊。除了加入國際濕地聯盟亞洲水鳥普查團隊，澳洲昆士蘭大學生物科學系(Biological Sciences, the University of Queensland)也運用新年數鳥的資料做進一步的鳥類生態研究。

台灣新年數鳥嘉年華官方網站 https://nybc.tw/

臉書粉絲團：http://www.facebook.com/NYBCTaiwan

環境資源資料開放平台 http://opendata.epa.gov.tw/

eBird Taiwan http://ebird.org/content/tw/

亞洲水鳥普查夥伴https://www.wetlands.org/profile/taiwan/

反嘴鴴。（照片來源：特生中心/郭東輝 攝)