豆漿是引發痛風的元兇？營養師破解萬年迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）豆漿富含優質蛋白質，是大人小孩的早餐首選，但近年來網路上謠傳「食用豆製品會因為含有高量普林而引發痛風」，許多豆漿愛好者不免有點心慌慌，深怕提高痛風風險。對此，國健署特地請營養師出來為民眾釋疑。

林世航營養師表示，黃豆、豆製品雖然含有高量或中量的普林，但根據科學研究認為並不會提高發生風險！痛風是因為血液中尿酸結晶沉積在關節處而引發嚴重的發炎問題，而尿酸是普林的代謝物。

健康成人不容易因為攝取到普林而發生高尿酸血症的問題，但當攝取太多高普林食物、或者尿酸合成代謝增加，還有腎臟排泄有問題時就會導致高尿酸問題，並產生尿酸結晶沉積在關節處而引發嚴重的發炎問題，就是俗稱的痛風。

網傳豆製品會因為含有高量普林而引發痛風，科學研究認為並不會提高發生風險！對於已經是痛風患者而言，平常適量的吃豆製品是安全的，但是對於已經是痛風患者而言，平常適量的吃豆製品是安全的，在急性發作時確實要攝取低普林飲食，黃豆屬於高普林食物，而豆漿屬於中普林食物，所以在發作期間減少攝取這些食物是正確的。

林世航營養師補充說明，台灣學者曾分析哪些食物是具有誘發痛風發作的可能，在822位痛風病患的分析結果中，約有半數在急性發作前都有誘因，其中約有60%的病患在發作前有喝啤酒，18%有吃海鮮，而14%有攝取內臟類食物，但豆製品幾乎不是誘發痛風發作的原因。所有食物都是過與不及都不行，即便研究並未指出豆漿與豆製品是痛風的原因，但依然要建議需要適度攝取。