巴西知名原民部落領袖訪歐 籲保護亞馬遜熱帶雨林

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）巴西卡雅波(Kayapo)原民部落領袖郝倪·麥修戴爾（Raoni Metuktire）12日起程前往法國巴黎，預計在歐洲展開3週的訪問，並和各國領導人會面，當面提出亞馬遜熱帶雨林遭濫墾濫伐的警訊。

法國新聞廣播電台(Franceinfo)引述87歲的老酋長郝倪（Raoni Metuktire）的話並表示，他們此行是要呼籲大家不要再危害森林，讓他們的家人和孩子們安靜的呼吸。

歐洲1台(Europe1)報導，英國知名歌手斯汀(Sting)與三名生活在興谷原住民公園(Xingu Indigenous Park)的原住民領導人陪同老酋長郝倪前往歐洲訪問。除了與方濟各教宗與各國領導人會面外，郝倪也將為巴西許多生活在該保護區的原民部落募集100萬歐元，對抗農業食品工業的進駐與森林濫墾威脅。

總部位於法國巴黎的原始森林(Forêt Vierge)協會向法新社表示，募集到的基金將用來劃出巴西原住民保護區、購買無人機和其他設備，用以監控和改善腹地廣大的自然保護區。

位於巴西西部馬托格羅索(Mato Grosso)的卡雅波原民部落約有7,000人定居。自老酋長郝倪於1930年出生後，當地的景色已隨著農地擴充、森林濫墾濫伐，還有道路建設而面目全非。為了搶救亞馬遜雨林，在許多國際知名人士的支持下，致力於保護亞馬孫雨林與原住民文化而聞名全球的老酋長郝倪於1989年，首次跟著英國歌手斯汀離開巴西，至世界各地與各國領袖和知名人士會面。

據非政府組織Imazon的資料顯示，自2004年至2012年，亞馬遜熱帶雨林的砍伐情況已有趨緩。然而自巴西新任總統雅伊爾·波索納洛(Jair Bolsonaro)於2019年1月上任後，「和2018年1月同期相比，森林的砍伐增長54%。」有地球的肺之稱的亞馬遜雨林，擁有豐富的生物多樣性，有4萬種植物、3,000種淡水魚、近1300種鳥類與370種爬蟲生活於此。