台灣公廣刷新「世界公視大展」入圍紀錄　青苔、台北歌手引起熱議

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）台灣公廣集團為國爭光！刷新「世界公視大展」入選紀錄，5部作品包含「青苔」、「無生」、「台北歌手」、公視與NHK合製「FACES 反霸凌的真實告白」系列短片「線上遊戲KIDZ」、改編「你的孩子不是你的孩子」的線上遊戲KIDZ則獲選於「跨媒體創新議題單元」報告與國際交流。

台灣公廣集團（Taiwan Broadcasting System）再度刷新「世界公視大展」入選紀錄，其為台灣第一也是唯一的公共媒體事業群，由公視及華視出資組成，現階段主要經營電視媒體，未來計畫納入廣播服務。

「世界公視大展」（International Public TV Screening Conference），為全球公共電視界年度規模最大的節目展。本屆獲獎作品還自全球共87部，其中，於去年金鐘備受肯定的「青苔」以及「台北歌手」更引起關注，這也是繼「通靈少女」原作公視人生劇展「神算」之後，台灣公廣集團戲劇再度入選。

自由報導，「青苔」獲得INPUT主席余玉英（Judy Tam）的讚賞，更引發「#Me Too」反性侵性騷運動討論。盧以恩在「青苔」中因分擔母親龐大債務，擔任盜刷卡車手，交付贓款竟險些慘遭性侵，出於正當防衛殺人，父親藍葦華為幫女兒頂罪而再度入獄。

盧以恩透露，雖然明知是戲，除了拍攝前緊張，拍攝時後的害怕及小受傷之外，拍完之後的心理陰影，還是需要很多時間來慢慢平撫。

此外，客家劇場「台北歌手」為去年金鐘獎最大贏家，囊括戲劇節目女主角獎（黃姵嘉）、女配角獎（楊小黎）、編劇獎（樓一安、莫子儀）、燈光獎及節目創新獎。其中，楊小黎更一舉獲得 Asian Academy Creative Awards最佳女配角獎。

導演樓一安表示，自己一直很想拍這位有「台灣第一才子」之稱的呂赫若的故事，希望透過本劇能讓更多人知道這位在1940年代大放異彩的台灣文人。



右起：青苔導演蘇奕瑄、INPUT主席Judy、台北歌 手導演樓一安—（圖/世界公視大展精選臉書）