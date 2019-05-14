美公布對中剩餘3000億美元關稅清單 共3805項

美國貿易代表署今天公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅清單，包括農產品、衣物等共3805項，但不包括藥品與稀土材料。301條款委員會預計6月17日召開公開聽證會。

在美國宣布於10日正式調高對中國2000億美元商品加徵懲罰性關稅由原先的10%到25%，並對剩餘3000億美元商品加徵關稅展開規劃後，中國國務院今天反擊，宣布自6月1日起，對已加徵關稅的600億美元美國商品再加徵關稅，最高稅率25%。

美中貿易戰加劇，道瓊工業指數今天開盤重挫，一度大跌超過700點。終場下跌617點，以25324.99點作收，創1月以來最糟表現。

美國貿易代表署（USTR）今天對外公布對中國剩餘3000億美元商品加徵關稅詳情。這份清單連同程序說明，長達142頁，詳列最後列入加徵關稅名單的3805品項。（第7頁起）

這些品項包含幾乎所有尚未涵蓋的項目，從農畜產品、衣物、家居商品、手機、筆電等消費品，但不包括藥品、精選醫療產品、稀土材料與關鍵礦物等品項。

根據公布的程序，有意申請豁免的行業、企業必須在6月10日前提交申請與摘要，6月17日前提交書面意見，301條款委員會將在6月17日召開公開聽證會，聽證會結束後7天內提交反駁意見。