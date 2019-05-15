〈時評〉他們都演很大

憑著庶民到不行的「一瓶礦泉水」、「一碗滷肉飯」，硬是把對手陳其邁打得稀哩嘩啦的韓國瑜，一場「省吃儉用」的選戰下來，究竟花了多少銀兩，謎底終於在4月29日公布揭曉：總共支出1億1408萬7536元。

撇開經驗法則告訴大家的「候選人公布、申報的競選經費與實際花費常常是天差地別的兩碼子事」不談，就韓國瑜自己招認的1億1408萬7536元好了，不但遠超過中選會規定的高雄市長競選經費上限8884萬1000元，在六都市長當選人公布的競選經費支出中，也高居第二，只比新北市的侯友宜少將近2300萬。

從數字上看，新北人口數是高雄的1.44倍，侯友宜的支出是韓國瑜的1.20倍，簡單的結論是：好貴的礦泉水！好貴的滷肉飯！在高雄「發」大財之前，競選高雄市長的韓國瑜，已經先「花」大財了！

韓國瑜的「省吃儉用」還有外一章：韓市長的寶貝女兒韓冰，日前已「回」（請注意，是回不是去）加拿大，繼續其英屬哥倫比亞大學大四的課業。父親競選高雄市長只有「一瓶礦泉水」、「一碗滷肉飯」，女兒卻有能耐遠赴加拿大唸學費加上食宿費用，一年粗估約需加幣四萬起跳（折合台幣約93萬起）的英屬哥倫比亞大學，這廂阮囊羞澀、那廂口袋深深，反差未免太大了！？

說到演技，就不能不提可以跟韓導比美的鴻海掌門人郭台銘。在美國威斯康辛州受訪時表示要「退出江湖」，轉換跑道的郭董，語出驚人說「相信沒有郭台銘的鴻海會更好」。話說得夠嚇人吧？為了淌2020總統大選的渾水，不惜以明日之我、否定今日之我，不但是對自己長年掌管鴻海的能力績效自摑一巴掌，將鴻海跟郭台銘直接畫上等號的眾股東，也無異被狠狠賞了一耳光！

而去年股東大會上，向九十多歲老股東又是道歉，又是信誓旦旦承諾「股價一定會做到200元才退休」的郭董，顧不得今天鴻海股價只在八、九十徘徊，百元俱樂部都只有望門興嘆的份，只因投入中國國民黨2020總統初選競逐行列，已擺出說走人就走人、說交棒就交棒的態勢，這不是輕諾寡信又是什麼？也證實股東會上向九十多歲老伯伯的又是道歉、又是承諾，實在演很大！

郭董還有演更大的經典鏡頭：曾經一再不假辭色霸氣向不同媒體嗆聲的郭董，商場鐵血硬漢的郭董，本月9日赴台北市內湖花市採買母親節花束時，眼看有攝影記者鞋帶鬆掉了，竟然二話不說就蹲下去幫其綁好鞋帶，畫面說有多溫馨感人就有多溫馨感人！

只是，說真格的：你／妳相信，一瓶礦泉水、一碗滷肉飯的韓國瑜，是真實的生活寫照，還是玩的選舉花招？幫記者綁鞋帶的郭台銘，是真性情的流露，還是選舉期間候選人表演的謙卑戲碼？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）