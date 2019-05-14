近看林奕華！香港名導力邀影后飆戲　劉若英：每場彩排都大哭

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）香港名導林奕華將來台舉辦「近看林奕華－非常林奕華舞台映畫」影展，3部經典舞台劇力邀金獎影后劉若英、張艾嘉、鄭元暢、王耀慶等眾星演出，將在6月1日至9日光點華山登場。

香港劇場導演林奕華，同時也是一位電影、電視劇的編劇、作家，並擔任電視節目的主持人，他過去在倫敦居住的期間組成「非常林奕華舞蹈劇場」，先後在倫敦、布魯塞爾、巴黎、香港發表舞台創作；更憑「紅玫瑰白玫瑰」獲台灣金馬獎最佳改編劇本獎；並於1995年獲香港藝術家年獎。

這次，「近看林奕華－非常林奕華舞台映畫」影展他將曾與劉若英、李心潔與張艾嘉合作的三部經典舞台劇於台北重現。三齣作品分別為張艾嘉、鄭元暢、王耀慶主演的「華麗上班族之生活與生存」、劉若英以及王耀慶「紅娘的異想世界之在西廂」、李心潔、王耀慶、以及楊祐寧「命運建築師之遠大前程」。

其中，由劉若英主演的「紅娘的異想世界之在西廂」，改編自經典名著「西廂記」並重新編制成現代都會版的悲喜鬧劇為首度登台演出。

劉若英分享，在「紅娘的異想世界之在西廂」的24場巡演綵排前都一定會大哭一場。這齣戲記錄了那段時間大家所相信的事，劇中很多台詞都說到她的心裡。



「近看林奕華」影展資訊（圖/甲上娛樂）