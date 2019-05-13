夏季鮮奶選購保存多留意　專家：結帳前再拿、別放冰箱門

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）義美鮮奶傳出未到期就變質情況，美式大賣場在收到顧客反應後決定自主性下架，官員及專家表示，夏季到來，鮮乳商品選購及保存要多留意，避免提前變質，另外，不同品牌鮮奶製程不同，尤其速溫殺菌鮮奶要特別注意恆溫運送及儲存以確保不提前酸敗。

桃園市衛生局週一（13日）前往義美鮮乳工廠視察，官員表示，經查義美廠區內製程、殺菌紀錄及生產檢驗報告等，都符合相關規定，且已抽驗廠內同產線留樣產品共四件，將進行乳品衛生標準檢驗，包括酸度、生菌數、大腸桿菌及大腸桿菌群等，預計20日會有初步報告，進一步釐清品質疑慮事件。

而義美食品總經理高志明也在12日發出聲明表示，義美鮮乳採用速溫殺菌（HTST），保留較多營養，但在夏季若有存放失溫的情況，便容易發生「酸敗、結塊」的情形，公司將持續續自我加強生產及冷鏈配運管理。

事實上在台灣，採用速溫殺菌製程的鮮奶品牌極少，根據上下游報導，除了義美，還有四方牧場、初鹿牧場及台大牧場，其餘國內鮮奶大牌則採用超高溫短時間殺菌（UHT），殺菌溫度在攝氏125-135度之間，因此營養成份損失較前者高，但保存期限較長，從15天至60天都有；而保久乳係指以生乳或鮮乳經高壓或高溫較長時間滅菌，以瓶(罐)裝或無菌包裝後供飲用，故沒有存活的微生物可以造成腐敗，故可存放最長。

另外，不管是速溫還是超高溫短時間滅菌的鮮乳，夏季選購時都要特別小心。食藥署食品組組長潘志寬12日向媒體表示，目前正值夏天，炎熱天氣易使食品腐敗，此次鮮奶變質可能原因多種，如原廠製造過程、配送時、賣場保存環境，甚至是消費者購買方式、如拿了後在賣場逛過久才結帳，都有可能影響鮮乳品質，因此原因待查。

潘志寬舉例表示，他也跟家人剛好有去該美式賣場分店購物，也買了它牌鮮乳，但他就很小心，準備結帳時才拿鮮乳，並另外用紙箱隔開，將鮮乳與其他冰品等放在一起，增加保冷度，以免在回家路上時出現變質可能。

主婦聯盟環境保護基金會過去就曾分享鮮乳選購回家的保存技巧，建議牛奶、雞蛋不要放在冰箱門架上，容易致變質，因為冰箱門邊溫度最高，且開來開去易致溫度變動，不適合對溫度敏感的雞蛋與牛奶，反而應該放比較不容易變質的品項，像是醬料、水等。至於何處適合放牛奶，專家表示，冰箱冷藏的下層通常是第二低溫的地方，因此擺放雞蛋、牛奶是比較適合的，至於溫度最低的冷凍區則放海鮮、肉類等。