台畫廊出征威尼斯雙年展　郭彥甫、連建興、謝宛儒多元風格好吸睛

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）台北宛儒畫廊執行長謝宛儒從醫生轉行當藝術家，經營得有聲有色的畫廊日前也受到「歐洲文化中心」邀約，攜手台灣藝術家們前往威尼斯雙年展的平行展展出。

「歐洲文化中心」（European Cultural Center）以「個人結構--認同」（Personal Structures-identities）為題，廣邀世界各國近百位藝術家，已於威尼斯的雷雅多橋旁的本博宮（Palazzo Bembo）展出。

受邀的宛儒畫廊這次推出執行長謝宛儒、知名藝人轉行藝術家的郭彥甫、以「魔幻寫實」風格聞名的畫家連建興的作品，三人皆擅長不同風格，橫跨當代、水墨、印象等，讓展間交織出不同氛圍。

此次，隨團出征的還有謝宛儒的友人，現為「用心快樂社會企業」負責人趙士懿，他曾為金融界高層，後因罹患憂鬱症而自創品牌，時常前往偏鄉服務，為社會盡心力。

趙士懿接受中央社訪問時表示，一看到謝宛儒的作品就被吸住了，被她熱愛生命的正能量深深打動，開始收藏她的作品。



宛儒畫廊執行長謝宛儒（左），以及「用心快樂社會企業」負責人趙士懿（右）（圖/謝宛儒提供）

值得一提的是，謝宛儒於今年3月獲羅馬當代藝術館（The Museum of Contemporary Art of Rome）邀請前往駐村創作，當時認識前往看展的義大利人寶拉（Paola），她這次也專程前來看宛儒畫廊的藝術家作品。

寶拉透露，上次來看展後馬上被「圈粉」，除了天天到羅馬展場報到，這次又一路追星到威尼斯。她上次來威尼斯已是20年前，這次完全是為了力挺謝宛儒而來。

宛儒畫廊位於台北市南京東路上，執行長謝宛儒6歲移居美國，畢業於名校史丹佛大學，並於西雅圖執業，之後決定返台就近照顧雙親，並經營起畫廊，投入藝術產業，目前育有兩子。

宛儒畫廊多次舉辦藝術家個展或聯展，如郭彥甫個展、「荒境中的珍貴記憶」聯展等，並曾攜手英國文化協會舉辦慈善音樂會，募得的10萬善款全數捐助台灣國際兒童村。

謝宛儒表示，自己以前在美國是執業醫生，現在回台後專心經營畫廊，以及藝術家身份，她認為她的斜槓人生都朝著幫助並療癒他人為目標前進，透過音樂、藝術將人類連結起來，實在是很不可思議。