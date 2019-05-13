巧奪天工 台灣研究生「九五至尊芋頭雕」香港摘銀

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）「雕刻大師」樹德科技大學應用設計研究生柯豐富以芋頭雕出一座「九五至尊、君臨天下」大型作品，巧手刻出活靈活現的超逸神佛與祥龍，一舉奪下2019香港HOFEX國際美食大賽銀牌。

自由時報報導，這件作品高120公分、寬80公分，重達80公斤，呈現十多尊仙佛與飛天祥龍的姿態，簡直是宮廟級藝術。今年就讀樹德科大應用設計研究所一年級的他，從小就對宮廟活動、木雕等傳統藝術展現興趣，之前也曾在德國、新加坡等地參賽獲獎。

柯豐富指出，「九五至尊、君臨天下」結合東西工藝，他花了三個月，以芋頭雕出玉皇大帝駕臨、俯視眾生之意境。其中，配件與腰帶使用了南瓜跟紅蘿蔔，製造畫龍點睛之妙。

為了避免芋頭出水，雕刻全程在冷氣房進行。大功告成之後，運送也是個問題，最後只得將作品大卸八塊支解裝箱，較耐摔的部分透過託運，脆弱的環節則由他與父親、老師小心扛上飛機，終於順利赴港參賽。

報導引述柯豐富說法，過去這類競賽，多半著重於食材雕刻，他則結合結構技法，以芋頭刻出祥龍的身體，再以鐵線串接，營造磅礡的飛天氣勢。不僅未留下拼接痕跡，仙佛神態的細部刻劃也毫不馬虎，奪牌當之無愧。

九五至尊芋頭雕（圖／柯豐富）