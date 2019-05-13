趴著接地氣！山坡地線上查詢正式登場囉！

新北市農業局為辦理水土保持審查便民服務， 以落實市長侯友宜希望政府能讓民眾有感， 使政策能更接地氣的理念， 農業局一個月前先推出山坡地範圍線上公開查詢測試網頁， 民眾可直接使用電腦或手機查詢新北市轄內土地是否座落於山坡地範 圍，讓民眾查詢山坡地亦無需來農業局親洽或函詢，大幅減短7天以 上函詢時間，降低申請人的時間及金錢成本，貫徹市長侯友宜「 簡政便民」的理念，測試至今民眾也熱烈來電詢問使用方式， 新北市農業局山坡地範圍線上公開查詢網頁今（13）日正式上線， 想知道自己土地是否位於山坡地的民眾請趕快使用看看。

從民國100年以來，新北市持續辦理淡水、貢寮等7個區域山坡地 劃出作業， 地籍資料每年皆有辦理重測或合併分割等作業造成地號變動， 原有山坡地範圍圖資已不符現況， 農業局因此完成山坡地線上查詢系統，並先公開供民眾測試， 也請相關技師公會聯絡所屬會員測試使用， 藉此彙整民眾及各單位回饋進行微調及優化，今日正式上線， 山坡地範圍線上查詢系統不僅可以讓民眾自行上網查詢是否為山坡地 ，亦提供特定水土保持區查詢， 使民眾查詢後可依水土保持法相關規定開發使用， 進而保育水土資源及自然環境永續發展。

『山坡地範圍線上公開查詢系統』(網址:www. ntpcswc.ntpc.gov.tw)，可於查詢網頁上， 選擇土地所座落之區位， 並輸入地段地號便可得知是否為法定山坡地， 民眾也能於查詢資料後直接下載PDF檔，農業局提醒， 倘查詢土地位於山坡地範圍， 民眾於開發前應先擬具水土保持申請書件並經市府核定後， 始得施作。倘若民眾對於系統操作、 資料或水土保持申請流程等有疑問， 請聯繫農業局山坡地保育科電話：02-29686345。